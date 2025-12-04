(Información remitida por la empresa firmante)

-Tata Communications adquiere una participación mayoritaria en Commotion Inc., acelerando la transformación impulsada por IA en su tejido digital

MUMBAI, India, 5 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Tata Communications, un actor líder a nivel mundial en tecnología de comunicaciones, anunció hoy que ha adquirido una participación del 51% en Commotion Inc., una empresa líder en plataformas SaaS empresariales nativas de IA con operaciones en EE.UU. y la India.

Esta adquisición marca un paso significativo en la aceleración de la integración de IA en las ofertas de Digital Fabric de Tata Communications, en particular en su Suite de Interacción con el Cliente, que incluye Tata Communications Kaleyra, para ofrecer experiencias contextuales y convergentes basadas en IA tanto para clientes como para empleados. El motor de orquestación de Commotion se integrará con los componentes principales de Kaleyra, incluyendo canales, Kaleyra TX Hub y CCaaS, para automatizar y guiar inteligentemente las experiencias de cliente de principio a fin, transformando la interacción de respuestas reactivas a interacciones predictivas y generativas.

Commotion impulsa a las empresas globales con tres pilares que multiplican su fuerza:

Automatización omnicanal de la experiencia del cliente para una interacción hiperpersonalizada, basada en datos y en tiempo real.

Soluciones de IA de voz basadas en modelos de IA de voz a voz de latencia ultrabaja.

Agentes digitales autónomos listos para el negocio: entidades de IA que cumplen con las normativas, son inteligentes y se adaptan a las políticas, y operan continuamente en las funciones empresariales internas y de atención al cliente.

La plataforma unifica Voice AI, Agentic AI Builder y Omnichannel Journey Orchestration, lo que permite a las marcas automatizar tareas complejas y ofrecer interacción personalizada en tiempo real a gran escala, a la vez que transforma las operaciones empresariales mediante soporte digital basado en IA.

La adquisición de Commotion y la integración de sus capacidades en su Digital Fabric acelerarán aún más la adopción de IA por parte de Tata Communications y avanzarán en su camino hacia convertirse en una organización que prioriza la IA. Este desarrollo se suma a sus continuos esfuerzos para ayudar a las empresas a pasar de la experimentación con IA a una transformación escalable y crucial para el negocio.

A. S. Lakshminarayanan, director general y consejero delegado, Tata Communications, dijo: "Esta adquisición marca un paso significativo en nuestro camino para redefinir la experiencia del cliente en la era de la IA. Con las capacidades de Commotion ya integradas en Tata Communications Kaleyra, estamos observando una excelente captación de clientes. Esperamos que este impulso acelere aún más nuestra evolución hacia una organización que prioriza la IA, haciendo que nuestra infraestructura digital sea más inteligente, adaptable y esté preparada para el futuro."

Murali Swaminathan, consejero delegado, Commotion Inc., añadió: "Nos complace anunciar este importante hito en nuestra trayectoria. No se trata solo de capital. Se trata de convicción, propósito compartido y el poder de combinar nuestra velocidad de innovación con el alcance global, la marca de confianza y la experiencia digital de Tata Communications. Juntos, liberaremos todo el potencial de la IA en numerosos sectores industriales, creando soluciones que se expandan responsablemente y transformen la forma en que funciona el mundo. El futuro no solo está por llegar, ya está aquí y es global."

La transacción se ejecutará como una adquisición en efectivo, totalmente diluida, mediante un Acuerdo de Compra de Acciones.

Para explorar esto con más detalle, haga clic en el enlace:https://www.tatacommunications.com/kaleyra/commotion

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital de rápido crecimiento actual en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, facilita la transformación digital de empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conectividad, conectividad central y de última generación, soluciones de alojamiento y seguridad en la nube, y servicios de medios. 300 de las empresas de la lista Fortune 500 son sus clientes y la compañía conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite www.tatacommunications.com

X | LinkedIn | YouTube | Instagram

Declaraciones Prospectivas

Ciertas palabras y declaraciones de este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relativas a la situación financiera prevista, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, constituyen proyecciones a futuro. Dichas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos y desconocidos, como los financieros, regulatorios y ambientales, así como los relacionados con el crecimiento del sector y las proyecciones de tendencias, que podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tata Communications, o los resultados del sector, difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la imposibilidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la imposibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la imposibilidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para respaldar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en ciertos servicios de comunicaciones de la compañía; la imposibilidad de integrar adquisiciones estratégicas y cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India y, en particular, cambios relacionados con la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales escapan al control de Tata Communications, incluyen, entre otros, los factores de riesgo analizados en los Informes Anuales de Tata Communications Limited.

Los Informes Anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo.

2025 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados.

TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Tata Sons Private Limited en India y ciertos países.

Todas las demás marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2811674/Tata_Communications_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-communications-adquiere-una-participacion-mayoritaria-en-commotion-inc-302633506.html