TAU BIO-LOGIC anuncia la humanización del TBL-100 que actúa ante la proteína tauC3 para el tratamiento de la EA y la PSP

- TAU BIO-LOGIC anuncia la humanización del anticuerpo monoclonal con afinidad en el intervalo picomolar que actúa ante la proteína tauC3 para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y la parálisis supranuclear progresiva

NUEVA YORK y LONDRES, 18 de abril de 2019 /PRNewswire/ --TAU BIO-LOGICCORP ha anunciado hoy que, en colaboración con el grupo LifeArc, con sede en Reino Unido, ha humanizado con éxito un anticuerpo monoclonal (TBL-100)que actúa sobre la proteína tau sin extremo C (tauC3). TAU BIO-LOGIC está en fase de desarrollo de TBL-100 para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (EA) y la parálisis supranuclear progresiva (PSP). El anticuerpo humanizado posee una afinidad con la tauC3 de 13 pM (unas 100 veces mayor que la mayor parte de los anticuerpos terapéuticos comercializados con respecto a sus objetivos) y una especificidad 1000 veces mayor que la tau completa (FLT). Se espera que la afinidad y especificidad elevadas del anticuerpo se traduzcan en una eficacia y seguridad mayores en comparación con otros anticuerpos tau actualmente en fase de desarrollo. La tauC3 se presenta en menor cantidad que la FLT o tau sin extremo N, pero ejerce efectos patológicos de proporciones enormes. Esto se debe a que la tauC3 posee la mayor predisposición a agregar todas las formas de tau y también muestra capacidad para reclutar tau normal y nuclear de estructuras patológicas de tau. En la EA, la tauC3 se forma en la fase inicial de la enfermedad y sus niveles van en correlación con el avance del deterioro cognitivo. La tauC3 causa neurotoxicidad intracelular y está considerada el mayor iniciador de la propagación de la tau. Un estudio realizado por el profesor Bradley Hyman en la Facultad de Medicina de Harvard demostró el potencial de TBL-100 para bloquear la propagación de la tau en el cerebro con EA (Nicholls et al., 2017; PLoS ONE 12(5): e0177914). En la PSP, la producción y la actividad de tauC3 están ligadas a un polimorfismo mononucleótido (SNP) en el rs1768208, un factor de riesgo considerable de la enfermedad. Por tanto, el TBL-100 también podría aportar beneficios en esta enfermedad.

LifeArc realizó la humanización del TBL-100 mediante un acuerdo de reparto de riesgo con TAU BIO-LOGIC cuyos términos aportan a LifeArc un pequeño porcentaje de derechos sobre las ventas futuras del fármaco. "Nos complace haber contribuido al desarrollo del TBL-100", afirmó el Dr. Justin Bryans, responsable del Centro de Descubrimientos Terapéuticos de LifeArc. "La colaboración ha generado un buen candidato para futuros desarrollos y varias buenas moléculas de reserva que ofrecen una combinación de excelentes características biofísicas y propiedades termoestables, una fijación de gran afinidad y una expresión elevada".

El éxito de la humanización marca un hito importante en el desarrollo del TBL-100, que creemos que ofrece diversas ventajas en comparación con otros anticuerpos anti-tau y tratamientos anti-tau de células pequeñas en fase de desarrollo, tanto en cuestión de seguridad como de eficacia mejorada", afirmó el Dr. Daniel G. Chain, presidente y consejero delegado de TAU BIO-LOGIC. "Nuestra idea es avanzar rápidamente en el desarrollo de este prometedor agente terapéutico que modifica la enfermedad para pacientes que padezcan EA y PSP, ya que, actualmente, no existen tratamientos eficaces para estas enfermedades.

Acerca de TAU BIO-LOGIC CORPORATION TAU BIO-LOGIC es una empresa biofarmacéutica de capital privado que se centra en el desarrollo de tratamientos inmunitarios innovadores de alta precisión para la enfermedad de Alzheimer (EA), la parálisis supranuclear (PSP) y los trastornos neurodegenerativos relacionados con ellas. El producto más importante de la empresa es el TBL-100, un anticuerpo monoclonal que se une a la tau sin extremo C (tauC3) e inhibe su actividad. El anticuerpo humanizado posee una afinidad con la tauC3 de 13 pM (unas 100 veces mayor que la mayor parte de los anticuerpos terapéuticos comercializados con respecto a sus objetivos) y una especificidad 1000 veces mayor que la tau completa (FLT). Se espera que la afinidad y especificidad elevadas del anticuerpo se traduzcan en una eficacia y seguridad mayores en comparación con otros anticuerpos tau actualmente en fase de desarrollo.

Acerca de LifeArcLifeArc es una organización benéfica dedicada a la investigación médica con un legado de 25 años ayudando a investigadores y organizaciones a convertir sus investigaciones en tratamientos y diagnósticos para los pacientes. LifeArc convierte una gran ciencia en un impacto aún mayor para los pacientes. La organización reúne a una red de colaboradores para abordar enfermedades específicas y financia de forma directa investigaciones académicas y en fase inicial. Hasta el momento, su trabajo ha ayudado a desarrollar cuatro fármacos aprobados (Keytruda(®), Actemra(®), Tysabri(®) y Entyvio(®)) y una prueba diagnóstica para la resistencia a los carbapenemas.

Acerca de la EALa EA es la causa más común de demencia y representa un enorme desafío cada vez mayor para la sanidad mundial. Es un trastorno neurodegenerativo mortal sin cura ni tratamiento que ofrezca una mejoría considerable. Actualmente, la EA afecta a más de 5 millones de estadounidenses, 7 millones de europeos y, en total, a unos 44 millones de personas de todo el mundo según el informe más reciente de la Alzheimer's Association. Por el momento, no se han aprobado tratamientos que modifiquen la enfermedad en sus fases inicial y avanzada.

Acerca de la PSP La PSP es un trastorno neurológico degenerativo poco frecuente y mortal que afecta a unas 20.000 personas en Estados Unidos. Provoca la afectación progresiva del equilibrio y la marcha, la afectación del movimiento ocular, un tono muscular anómalo, dificultad para hablar y problemas para tragar y comer. Las personas afectadas también suelen presentar cambios de personalidad y deterioro cognitivo. Los síntomas suelen aparecer después de los 60 años, pero pueden aparecer antes. Se desconoce la causa exacta de la PSP y, al principio, la enfermedad se suele diagnosticar erróneamente como enfermedad de Parkinson. Por el momento, no se han aprobado tratamientos que modifiquen la enfermedad en sus fases inicial y avanzada.

