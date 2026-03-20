TCL integra los criterios ESG para generar un impacto positivo en toda la cadena de valor global

(Información remitida por la empresa firmante)

-TCL es una empresa que actúa: integrando los criterios ESG para generar un impacto positivo en toda la cadena de valor global

Li Dongsheng, fundador y presidente de TCL, en un diálogo en profundidad con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas

SHENZHEN, China, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Li Dongsheng, fundador y presidente de TCL, participó recientemente en la serie de entrevistas "ESG+20 Sustainability Leaders" del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC). Durante la sesión, conversó con Liu Meng, directora de la oficina de TCL en China. Li compartió cómo TCL implementa los principios ESG en sus operaciones globales, impulsa la transformación ecológica y baja en carbono, y promueve el desarrollo coordinado en toda su cadena industrial. La conversación también destacó cómo TCL invierte en las comunidades a través de su cadena de valor global para contribuir a resultados mutuamente beneficiosos.

En cuanto a las prácticas ecológicas y de reducción de carbono, Li señaló que la fabricación es un importante consumidor de energía y que las empresas deben innovar en tecnologías, procesos y flujos de trabajo de producción para lograr ahorros energéticos. Por ejemplo, TCL CSOT implementó múltiples medidas de ahorro energético en sus operaciones de fabricación en 2024, logrando un ahorro de electricidad de 220.000 MWh. En octubre de 2025, la empresa anunció la construcción de una línea de producción de OLED impresa diseñada para reducir significativamente el consumo de energía en comparación con los procesos tradicionales de evaporación al vacío, reduciendo así las emisiones de carbono en origen. En el ámbito de los productos, el aire acondicionado FreshIN de TCL, de bajo consumo energético, fue galardonado con el premio "AI Energy-Saving Technology Gold Award" en IFA 2025 de Berlín, por su diseño ecológico que reduce la huella de carbono. A nivel industrial, TCL Zhonghuan apoya el desarrollo global de la energía limpia con sus productos principales y contribuye a la transformación de la infraestructura energética mundial.

Como empresa líder en su cadena industrial, TCL, a través de TCL Industries y TCL Technology, ha impulsado constantemente a sus socios, tanto ascendentes como descendentes, a implementar principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). La compañía ha establecido requisitos para sus proveedores que abarcan la protección de los derechos laborales y el cumplimiento operativo, promoviendo prácticas responsables en toda la cadena de valor.

Li destacó que, en su expansión global, TCL opera con los más altos estándares al desenvolverse en diversos entornos regulatorios. Desde la adquisición del negocio de televisores a color de Thomson y el negocio de telefonía móvil de Alcatel en 2004 hasta el establecimiento de bases de fabricación en México y Vietnam, TCL ha evolucionado de la exportación de productos al desarrollo conjunto de capacidades industriales locales. Los principios de sostenibilidad están integrados en sus operaciones globales, generando valor para las economías y comunidades locales, así como para sus empleados.

"Para la fabricación avanzada, la innovación tecnológica es la capacidad central más crítica", señaló Li. TCL invierte aproximadamente 12.000 millones de RMB (unos 1.740 millones de dólares) anualmente en I+D y ha acumulado 124.000 patentes, incluidas cerca de 20.000 patentes PCT. En los últimos años, TCL ha integrado grandes modelos de IA en sus sistemas de fabricación inteligente, mejorando la eficiencia y la calidad y acortando los ciclos de I+D. En 2024, estas iniciativas generaron 530 millones de RMB (unos 76,8 millones de dólares) en beneficios económicos para TCL CSOT.

Li enfatizó que la esencia de la reputación de marca reside en cumplir con la responsabilidad social y ganarse la confianza del consumidor. TCL ha incorporado plenamente los criterios ESG en las estrategias comerciales y los planes anuales de todas sus unidades de negocio y publica informes ESG anualmente, demostrando transparencia y rendición de cuentas. En 2025, TCL también se convirtió en Socio Olímpico y Paralímpico Mundial, lo que le otorgó una importante visibilidad en el mercado global. Ese año, sus ventas en el mercado europeo aumentaron un 30%, lo que refleja la relación de refuerzo mutuo entre el rendimiento comercial y el valor social.

Desde su adhesión oficial al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en julio de 2024, TCL se ha comprometido a apoyar los Diez Principios de la organización en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y a impulsar activamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Desde la reducción de su propio consumo energético y emisiones hasta el fortalecimiento de la colaboración en la cadena de suministro, y desde el mantenimiento de los más altos estándares globales hasta el impulso del desarrollo verde mediante la innovación tecnológica y la construcción de marcas responsables, TCL ha adoptado una mentalidad proactiva e integrado plenamente los criterios ESG en su estrategia corporativa.

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