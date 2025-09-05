"Tecnología para la Naturaleza" de DOOGEE: Innovación robusta y libertad al aire libre en IFA 2025 Berlín

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 5 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Durante 16 años, DOOGEE ha definido la tecnología robusta; ahora redefine la exploración al aire libre con una visión ecológica de sostenibilidad, diseño circular y materiales de bajo impacto. En IFA 2025, DOOGEE da vida a "Tecnología para la Naturaleza": no solo una muestra de protección y rendimiento, sino también de materiales ecológicos y energías renovables.

Serie V Max: Más allá de Max

La serie V Max cuenta con una potente batería y cámara HD, lo que garantiza que los aventureros puedan embarcarse en largos viajes sin problemas. Combina una batería de larga duración con funciones multiusos para exteriores, lo que permite a los usuarios trabajar, comunicarse y relajarse incluso en los rincones más remotos del mundo. El V Max Play eleva esta filosofía. Equipado con una cámara principal ultranítida de 200 MP, captura cada detalle del viaje con una claridad impresionante. Su proyector integrado convierte cualquier superficie plana en una pantalla de cine para sesiones informativas o entretenimiento.

Serie Shield: Mecha Evolution irrompible

La serie Shield se erige como la vanguardia de la innovación robusta de DOOGEE, basada en la idea de "Robusto por fuera y por dentro". El S200 Ultra, el producto estrella, está fabricado con un marco de aleación de aluminio y titanio de precisión y una cubierta de aleación de aluminio, lo que lo convierte en el compañero ideal para expediciones en la naturaleza. Cuenta con una pantalla trasera que ofrece información instantánea de un vistazo.

Wild Partner: Mejoras sensoriales para la aventura

Disfrute de la experiencia al aire libre con facilidad y libertad. Diseñados como "Socios salvajes" para exploradores y amantes del deporte, esta gama de dispositivos inteligentes y equipos de audio combina resistencia al agua con libertad inalámbrica.

Anywise W1 Pro : Diseñado para la navegación al aire libre durante todo el día, un reloj robusto con resistencia al agua de 5 ATM, GPS de doble banda y mapas sin conexión , que permite navegar sin necesidad de teléfono. Los senderistas elogiaron su precisión en mapas sin conexión a la red.

BoneAir Swim : Auriculares de conducción ósea impermeables IPX8 diseñados para la seguridad en oídos abiertos, lo que permite a los nadadores disfrutar de la música bajo el agua sin bloquear los sonidos ambientales: un equilibrio perfecto entre entretenimiento y conciencia.

SnapBeat : Desafía los estereotipos de audio para exteriores voluminosos, este altavoz compacto con forma de cámara magnética y resistencia al agua IP66 desafía los estereotipos de audio para exteriores voluminosos y emite sonido estéreo alrededor de fogatas.

Más que productos: una matriz unificada para exteriores

En IFA 2025, los visitantes podrán sumergirse en el DOOGEE Outdoor Tech Camp, probar los equipos más modernos en escenarios de campo simulados y experimentar de primera mano cómo la tecnología puede transformar nuestra forma de interactuar con la naturaleza.

5 de septiembre de 2025, Hall 6.2, Booth 207

CONTACTO: Yifeng He, influencer1@doogee.com

