Los temas de LEGO® chocan con la llegada de LEGO Brawls a las consolas

Este juego de lucha multijugador, que sale hoy a la venta para las consolas, lleva el género de la lucha de plataformas al siguiente nivel con una mecánica única de personalización de construcción y lucha.

SALT LAKE CITY, 2 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El nuevo juego de lucha por equipos basado en bloques, LEGO® Brawls, se lanza hoy en Nintendo Switch™, PlayStation® 5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam y GeForce NOW. Este juego de plataformas multijugador es una novedad en el género, ya que combina una personalización casi infinita de los luchadores, contenido desbloqueable y un juego competitivo lleno de acción ambientado en el universo LEGO.

Con juego multiplataforma (cross-play) y múltiples modos de juego, LEGO Brawls es un videojuego apto para toda la familia, para jugadores de todas las edades, niveles de habilidad y preferencias de juego. LEGO Brawls está desarrollado y publicado por el Grupo LEGO en colaboración con Red Games Co. y está siendo distribuido en formato físico para consolas por Bandai Namco Entertainment America Inc.

"LEGO Brawls muestra el juego de LEGO de una manera totalmente nueva con su impresionante diversión familiar. Personalice su minifigura y alíese con sus amigos para disfrutar de una acción sobrecargada, en todos los temas de LEGO que más le gustan", dijo Murray Andrews, jefe de Publicaciones de LEGO Games.

La mecánica de construcción y lucha del juego es una evolución sin precedentes del género de lucha de la plataforma tradicional. Los jugadores construyen y compiten con minifiguras de LEGO personalizadas y únicas, adaptadas a su personalidad, estrategia y estilo de juego. Con más de 77 billones de posibilidades de personalización, los jugadores pueden elegir cualquier combinación de piezas de minifiguras, accesorios, armas cuerpo a cuerpo, potenciadores, emotes y nombres para construir su luchador ganador. Los eventos y contenidos de temporada crean aún más posibilidades.

"En una aproximación única de LEGO al género, la imaginación, la autoexpresión y el humor desternillante sientan las bases para el estilo de competición realista y desenfadado del juego", dijo Brian Lovell, consejero delegado de Red Games Co. "LEGO Brawls irrumpe en un nuevo territorio que fomenta la individualidad, la colaboración en equipo y la pura diversión competitiva".

El juego cuenta con niveles temáticos icónicos de LEGO, desde temas clásicos muy queridos como el Espacio y el Castillo, hasta los favoritos de los fans como LEGO Jurassic World™, LEGO NINJAGO® y LEGO Monkie Kid™. Cada nivel ofrece diferentes modos de juego, desafíos únicos y condiciones de victoria. Durante el juego multijugador online, los jugadores pueden competir 4v4 para controlar el punto, recoger coleccionables en los niveles del Modo Coleccionar, jugar una partida al estilo battle royale con "cada jugador por sí mismo", o tener una pelea libre en la que el último jugador en pie gana. En el modo Fiesta, los jugadores pueden jugar partidas privadas con amigos de forma local o en línea. Gracias a la compatibilidad con varias plataformas, los jugadores de todo el mundo pueden formar equipo y competir, independientemente de su sistema de juego.

"LEGO Brawls es un giro distinto en el género de los luchadores competitivos y un juego que puede disfrutar toda la familia", dijo Savannah Ho, Associate Brand Manager, Bandai Namco Entertainment America Inc. El juego ofrece una increíble gama de opciones personalizables y características de juego, dando a los jugadores una plataforma para la diversión sin fin, ya que compiten por el derecho a presumir con los amigos o ir por la gloria mundial en las tablas de clasificación en línea".

LEGO Brawls ya está disponible en minoristas , Nintendo eShop , PlayStation Store , Microsoft Store for Xbox , Steam , Apple Arcade , y GeForce NOW . Para más información, visite www.legobrawlsgame.com .

Acerca de Red Games Co.

Red Games Co. es un estudio de desarrollo de juegos con sede en Salt Lake City, Utah, y Los Ángeles, California, centrado en la creación de juegos divertidos, competitivos y aptos para toda la familia. El estudio crea juegos originales que pueden ser disfrutados por jugadores de todas las edades y habilidades, basados en su propia propiedad intelectual, así como en colaboraciones con socios de larga duración (incluyendo LEGO®, Hasbro y Crayola). Entre los juegos y aplicaciones de éxito de Red Games Co. se encuentran LEGO Brawls, Crayola Create and Play, Transformers Tactical Arena, Solitaire Stories, Super Mega Mini Party y Bold Moves. "Nuestra misión es crear juegos que gusten al público multigeneracional, que los amigos y las familias puedan disfrutar juntos y que los padres puedan respaldar", dijo el consejero delegado de Red Games Co. Brian Lovell. Para más información, visite www.redgames.co .

Acerca de LEGO Group

La misión del Grupo LEGO es inspirar y desarrollar a los constructores del mañana a través del poder del juego. El sistema LEGO en el juego, con su base en los ladrillos LEGO, permite a los niños y a los aficionados construir y reconstruir cualquier cosa que puedan imaginar. El Grupo LEGO fue fundado en Billund (Dinamarca) en 1932 por Ole Kirk Kristiansen, y su nombre deriva de las dos palabras danesas LEg GOdt, que significan "jugar bien". En la actualidad, el Grupo LEGO sigue siendo una empresa familiar con sede en Billund. Sin embargo, sus productos se venden ahora en más de 130 países de todo el mundo.

Para más información, visite: www.LEGO.com .

Acerca de Bandai Namco Entertainment America Inc.

Bandai Namco Entertainment America Inc., parte del Grupo Bandai Namco, es un editor y desarrollador líder mundial de entretenimiento interactivo para las principales consolas de videojuegos, PC, online y plataformas móviles. La compañía es conocida por crear muchas de las franquicias clásicas más queridas de la industria, como PAC-MAN®, GALAGA®, TEKKEN®, SOULCALIBUR® y ACE COMBAT®, y por publicar la aclamada serie DARK SOULS™ y el exitoso título ELDEN RING™. Bandai Namco Entertainment America Inc. es también el principal editor en el hemisferio occidental de videojuegos basados en el anime, como GUNDAM™, NARUTO SHIPPUDEN™, DRAGON BALL™ y ONE PIECE®. Bandai Namco Entertainment America Inc. tiene su sede en Irvine, California. Puede encontrar más información sobre la empresa y sus productos en http://www.bandainamcoent.com .

LEGO® BRAWLS SOFTWARE ©2022 Red Games Co. Producido por Red Games Co. Bajo licencia de LEGO Group. LEGO, el logo de LEGO y la Minifigura son marcas comerciales de LEGO Group. ©2022 The LEGO Group. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.