Tendencias de viajes vacacionales 2025: Coste, comodidad y viajes más cercanos (2)

SAN FRANCISCO, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Sojern , la plataforma líder de marketing digital diseñada para el sector hotelero, presenta hoy sus últimas tendencias de viajes interanuales de cara a la temporada de vacaciones de 2025. Mientras los viajeros de todo el mundo lidian con las presiones económicas, los cambios en el panorama político y la evolución de las preferencias de viaje, los nuevos datos de Sojern revelan un cambio clave: este año, los turistas se alojan más cerca de casa, reservan más tarde y priorizan el valor en cada decisión.

"Esta temporada de vacaciones, los viajeros están tomando decisiones más conscientes sobre dónde y cómo gastan", afirmó Noreen Henry, directora de Ingresos de Sojern. "Nuestros datos muestran una clara oportunidad para que los profesionales del marketing turístico promuevan escapadas regionales, precios flexibles y ofertas de reserva tardía para captar la demanda, incluso con la disminución de los viajes de larga distancia. Al adaptar sus estrategias, las marcas de viajes pueden llegar a los viajeros donde se encuentren, tanto geográfica como económicamente".

Los americanos viajan según puntos, proximidad y precio

En EE. UU., casi el 90 % de los viajeros vacacionales planean viajar por carretera en lugar de volar, lo que indica un cambio más amplio en la forma en que los estadounidenses abordan las vacaciones de invierno durante períodos de incertidumbre económica. Este cambio se produce tras lo que muchos denominaron un " verano de ahorro ", en el que los precios de los billetes de avión cayeron interanualmente durante los meses de mayor demanda de viajes, incluido el fin de semana del Día del Trabajo.

Las reservas de vuelos nacionales aumentaron un 4 % interanual, mientras que las reservas de vuelos salientes a destinos internacionales clave disminuyeron: Canadá (-14 %), México (-5 %), el Caribe (-8 %), Asia (-9 %) y Europa (-3 %).

(-9 %) y Europa (-3 %). Los viajes internacionales entrantes a EE.UU. continúan su tendencia a la baja, con una caída del 16 % en las reservas a Nueva York y del 18 % a Florida , a pesar del interés nacional estable o creciente en esos estados.

y del 18 % a , a pesar del interés nacional estable o creciente en esos estados. De cara al futuro, Black Friday, Cyber Monday y Travel Tuesday son detonantes cruciales para las reservas por vacaciones. Los viajeros esperan con ansias las ofertas, lo que reduce el plazo de reserva e impulsa la demanda en torno a los eventos promocionales.

Cambios en los viajes en Latinoamérica: Puerto Rico se dispara en medio de descensos regionales

Los patrones de viaje en Latinoamérica y el Caribe siguen reflejando cautela financiera y preferencias cambiantes.

Las reservas de vuelos desde EE. UU. a la región disminuyeron un 8 % en general, con descensos en México (-5 %), República Dominicana (-6 %) y Costa Rica (-15 %).

(-15 %). Sin embargo, Puerto Rico destaca, consolidando su posición como el principal destino caribeño para los estadounidenses, superando por segundo año consecutivo a destinos tradicionales como México y República Dominicana. Las reservas aumentaron un 9 %, incluyendo un aumento del 7 % desde EE.UU. y del 28 % desde mercados internacionales.

Los mercados navideños europeos brillan mientras los viajes de larga distancia se desvanecen

En toda Europa, las escapadas de corta distancia están de moda y los viajes de larga distancia se han desvanecido. Ciudades como Budapest, Varsovia y Gdansk (recientemente elegida el mejor mercado de Navidad de Europa) están atrayendo un gran interés.

Los viajes nacionales dentro de Europa aumentaron un 8 %, mientras que las reservas a Norteamérica disminuyeron un 17 %. Cabe destacar que Estados Unidos no figura entre los 15 principales destinos internacionales de Europa esta temporada navideña.

Canadá lidera ahora como el principal destino del hemisferio occidental, captando el 27,5 % de las reservas europeas.

Entre los principales países intraeuropeos se encuentran España (14 %), Alemania (10 %) y Reino Unido (9 %).

A nivel de ciudades, Londres (5 %), sede de World Travel Market , y París (3 %) se posicionan como destinos principales gracias a su encanto invernal.

, y París (3 %) se posicionan como destinos principales gracias a su encanto invernal. Cabe destacar que Dubái (5 %) también sigue siendo un destino de primer nivel para los europeos, lo que demuestra que, si bien los viajes de larga distancia se han reducido, algunos centros internacionales siguen atrayendo la demanda.

Austria registra un aumento del 21 %, impulsado por la demanda de tradiciones festivas en Viena.

registra un aumento del 21 %, impulsado por la demanda de tradiciones festivas en Viena. Las ciudades de Europa del Este están cobrando impulso, con Hungría (+20 %) y Polonia (+9 %) impulsando el crecimiento.

Con casi el 55 % de las reservas procedentes de Europa aún por concretar, la tendencia de las reservas tardías sigue siendo una gran oportunidad para que los profesionales del marketing turístico se mantengan visibles durante toda la temporada y conviertan a los viajeros indecisos.

Impulso del CCG gracias a grandes eventos

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) está entrando en una fuerte temporada, con el desarrollo nacional y el desarrollo impulsado por eventos a la vanguardia.

Arabia Saudita muestra un crecimiento del 25 % en reservas nacionales y del 5 % en general, impulsado por inversiones en infraestructura y eventos.

En los Emiratos Árabes Unidos, Dubái sigue dominando, captando el 88 % de los viajes entrantes, a pesar de una disminución del 6 % en el total de reservas.

Desde Europa, los Emiratos Árabes Unidos se mantienen como el principal destino de Oriente Medio y África, representando el 25 % de las reservas de vuelos internacionales.

y África, representando el 25 % de las reservas de vuelos internacionales. Se espera que el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi en diciembre impulse aún más los viajes entrantes de alto gasto .

Año Nuevo Chino 2026: Aumentan los vuelos a Asia-Pacífico, surgen los favoritos regionales

El Año Nuevo Chino 2026, que se celebra el 17 de febrero y marca el inicio del Año del Caballo de Fuego, se perfila como un período de alta demanda de viajes, con un fuerte crecimiento inicial tanto en vuelos como en reservas de hotel.

Las reservas de vuelos en Asia Pacífico (APAC) a todos los destinos durante el Año Nuevo Chino aumentaron un 26 %, mientras que las reservas de hotel aumentaron un 16 % en comparación con el mismo período de 2025.

aumentaron un 26 %, mientras que las reservas de hotel aumentaron un 16 % en comparación con el mismo período de 2025. Los vuelos desde China a todos los destinos aumentaron un 54 % y las reservas de hotel un 28 %, lo que refleja un fuerte repunte en los viajes al extranjero.

a todos los destinos aumentaron un 54 % y las reservas de hotel un 28 %, lo que refleja un fuerte repunte en los viajes al extranjero. Asia Oriental lidera el crecimiento regional para los viajeros globales del Año Nuevo Chino , con un aumento del 42 % en las reservas de hotel, seguida del Sudeste Asiático (+39 %) y los viajes nacionales (+22 %).

, con un aumento del 42 % en las reservas de hotel, seguida del Sudeste Asiático (+39 %) y los viajes nacionales (+22 %). Los principales destinos incluyen: Hong Kong (20 ), Seúl (13 %), y Taipei (11 %) en el este de Asia Singapur (44,5 %), Bangkok (15 %) y Manila (5 %) en el sudeste asiático Sídney (25 %), Melbourne (15 %) y Brisbane (13 %) en toda la región APAC

Los viajeros chinos también están ampliando sus horizontes , con un aumento del 330 % en las reservas a Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

, con un aumento del 330 % en las reservas a Europa, y África (EMEA). Este repunte refleja una renovada confianza entre los viajeros chinos y una creciente combinación de viajes regionales y de larga distancia, ambos impulsados por la cultura, la gastronomía y la comodidad.

*Fuente de datos: Datos de la plataforma Sojern, extraídos la semana del 8 de septiembre de 2025

