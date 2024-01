The Body Shop: formulaciones 100% veganas certificadas por The Vegan Society

(Información remitida por la empresa firmante)

The Body Shop se convierte en la primera marca de belleza global con formulaciones 100% veganas certificadas por The Vegan Society

La campaña "Yes! Another Vegan" reconoce y asume la reacción estereotipada al decir que ahora eres vegano: voltear los ojos

LONDRES, 3 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy millones de personas alrededor del mundo voltearán los ojos mientras The Body Shop anuncia que se ha convertido en la primera marca internacional de belleza* en lograr formulaciones de productos 100% veganos en todas las gamas, incluyendo el cuidado de la piel, el cuerpo y el cabello, maquillaje y fragancias. Toda la cartera de formulaciones de productos ha sido certificada por The Vegan Society.** El innovador minorista de belleza ha logrado el ambicioso objetivo que se fijó en 2021, cuando el 60% de sus productos ya llevaban el sello de The Vegan Society.

En 1989, The Body Shop también fue el primer minorista de belleza en hacer campaña contra las pruebas de cosméticos en animales, con la creencia fundamental de que los animales no deben ser lastimados en la búsqueda de la belleza. Mientras la lucha continúa por una prohibición mundial de las pruebas de cosméticos en animales, para The Body Shop, lograr una gama de productos totalmente vegana era su próximo gran logro para la belleza sin tener que recurrir a la crueldad.

Se prevé que entre 2023 y 2028 la industria cosmética vegana crezca con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.31% y que para 20281 alcance los 24,000 millones de dólares. Con más de uno de cada diez jóvenes diciendo que el que sea "vegano" es un factor importante en sus decisiones de compra de salud y belleza, este paso de The Body Shop también responde a las crecientes demandas de los clientes.

The Vegan Society representa el estándar de oro mundial en la certificación vegana en múltiples industrias, y de esta manera proporciona un sello de confianza para los productos de The Body Shop. El proceso de certificación es extremadamente minucioso, con una evaluación meticulosa de cada proveedor y fabricante de materias primas dentro del catálogo de productos. Para The Body Shop, esto significaba que se tenían que validar más de 4,000 ingredientes para más de 1,000 productos para poder llevar este sello.

Ian Bickley, Director Ejecutivo de The Body Shop, dijo: "¡Lo logramos! Cada una de las fórmulas de los productos de The Body Shop ahora está certificada por The Vegan Society. Sabemos que la belleza vegana es importante para millones de personas en todo el mundo, y hemos trabajado incansablemente para lograr este gran hito. Fuimos la primera empresa de belleza en luchar contra las pruebas con animales en cosmética. Fuimos la primera gran marca de belleza global en usar almizcle sin crueldad en nuestras fragancias. Ahora hemos logrado ser los primeros de nuevo a nivel mundial."

La directora de Desarrollo de Negocios de The Vegan Society, Chantelle Adkins, comentó: "Hoy estamos expresando nuestras más extensas felicitaciones a The Body Shop por lograr que el 100% de sus formulaciones de productos sean veganas y certificadas con el Sello Vegano de The Vegan Society. Este ha sido un proyecto masivo para ellos y así demuestran su compromiso y dedicación hacia una belleza vegana. Esperamos que este paso significativo establezca un estándar mundial para que otras marcas de belleza lo sigan e inspire nuevos cambios para reducir el uso y la explotación animal en toda la industria."

La campaña de marketing se inclina juguetonamente en una reacción común cuando alguien menciona la palabra con V: voltear los ojos.

*A partir de diciembre de 2023, The Vegan Society ha nombrado a The Body Shop la primera marca de belleza mundial en lograr formulaciones de productos 100% veganos, certificada por The Vegan Society.

**A partir de diciembre de 2023, todas las fórmulas de productos actuales de The Body Shop han sido certificadas por The Vegan Society. Es posible que las formulaciones antiguas y discontinuadas que no han sido certificadas por The Vegan Society todavía estén presentes en el mercado, ya que se siguen vendiendo.

