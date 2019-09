/C O R R E C T I O N -- The Chivas Venture/

Publicado 11/09/2019 10:50:31 CET

In the news release, Chivas Launches Global $1m Competition for Start-ups That Blend Profit With Purpose, issued 10-Sep-2019 by The Chivas Venture over PR Newswire, we are advised by the company that in the third paragraph, a quote from Alexandre Ricard has now been replaced with a quote from Jean-Christophe Coutures instead. The complete, corrected release follows:

Chivas lanza una competición mundial para empresas emergentes

- Chivas lanza una competición mundial de un millón de dólares para empresas emergentes que combinan beneficio con propósito

Dirigida a todos los empresarios que quieren cambiar el mundo

Las inscripciones en el Chivas Venture 2020 ya están abiertas: Inscríbase antes del 31 de octubre de 2019 para optar a ganar una parte del millón de dólares

LONDRES, 11 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El whisky escocés mezclado líder, Chivas, ha anunciado el lanzamiento del sexto año de la Chivas Venture [https://www.chivas.com/the-venture], una competición global que ofrece un millón de dólares en financiación sin restricciones cada año a las empresas emergentes sociales más candentes que combinen beneficios y propósitos para producir un impacto positivo en el mundo.

La competición, que da vida a la creencia de Chivas de que mezclado es mejor -en la vida, los negocios y el whisky escocés- invita a los empresarios más brillantes que estén usando los negocios para cambiar el mundo para bien a competir para ganar formación, financiación y exposición a escala mundial. Gracias a los cinco millones de dólares en financiación dados a los anteriores finalistas, la Chivas Venture ha afectado positivamente a más de dos millones de vidas hasta la fecha.

Jean--Christophe Coutures, presidente y consejero delegado de Chivas Brothers, compañía parental de Chivas, dijo:

"En el sexto año de competición, es increíblemente alentador saber que tantos empresarios en el mundo están utilizando los negocios para combatir los problemas sociales y medioambientales que amenazan nuestro futuro en este planeta. Hasta hoy, los finalistas de Chivas Venture han proporcionado más de 34 millones de litros de agua potable, han reciclado más de 1.300 toneladas de residuos y han proporcionado 75.000 días de formación para mujeres y niñas, por mencionar solo algunos de sus muchos logros. Por ello, a través de Chivas Venture, queremos seguir aprovechando la capacidad de los innovadores orientados a propósitos de todo el mundo y ayudar a agilizar su impacto".

Con antelación a la Final Mundial de Chivas Venture, el finalista ganador de cada país participante participará en una ronda inicial de votación pública para una parte de financiación. Los finalistas luego se disputarán en la Final Mundial el resto del millón de dólares.

En la Final Mundial en 2019, la empresa emergente social Xilinat de México recibió la mayor parte del fondo, y el fundador Javier Larragoiti recibió 310.000 dólares para su empresa, que busca cambiar la industria del azúcar tal y como la conocemos. Larragoiti recibió la financiación por un prestigioso panel de jueces, entre los que se encontraba la actriz y empresaria Zoe Saldana, el presidente y consejero delegado de Pernod Ricard, Alexandre Ricard, el economista Sonal Shah y el ganador mundial de Chivas Venture 2018, Cemal Ezel, fundador de Change Please.

La creencia de Chivas en mezclar -en la vida, los negocios y el whisky escocés- fue instilada por los hermanos fundadores James y John Chivas, que lideraron el arte de mezclar whisky en la Escocia del siglo 19 y compartieron su éxito con la comunidad local a medida que crecía su negocio.

Hoy, la Chivas Venture desempeña un papel central en el mapa de ruta de Sostenibilidad y Responsabilidad 2030 de Pernod Ricard, un ambicioso conjunto de objetivos medioambientales y sociales que apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y se alinea en cuatro áreas clave: terroir nutriente, reconocimiento a las personas, fabricación circular y hospedaje responsable.

Si cree que cumple los requisitos para cambiar el mundo con su empresa emergente, inscríbase en Chivas Venture 2020 e compruebe por qué mezclar beneficio y propósito es mejor en www.chivas.com/the-venture [http://www.chivas.com/the-venture].

