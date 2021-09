The Engineered Stone Group anuncia la adquisición de Fiora y Nuovvo

Fiora y Nuovvo pasan a formar parte del grupo de empresas líderes en el segmento de productos de baño de piedra de ingeniería.

EDINBURGO, Escocia, LA RIOJA, España y REDOVÁN, España, 13 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- The Engineered Stone Group (el "ES Group") anuncia hoy la adquisición de Fiora y Nuovvo, dos de los principales fabricantes europeos de productos para el baño. Los términos financieros de las transacciones no fueron revelados.

The Engineered Stone Group es líder en materiales especiales focalizado en la producción de productos de piedra de ingeniería para el baño, incluyendo platos de ducha, lavabos, bañeras y paneles. El ES Group proporciona una amplia oferta de marcas y productos de alta calidad, junto con un compromiso de servicio al cliente excepcional y una continua inversión en innovación de productos. El ES Group está formado por Marmite, Acquabella, F&D Group, Mcbath y, ahora se unen Fiora y Nuovvo. El ES Group fue creado por The Cranemere Group, un empresa holding centrada en la creación de negocios de alta calidad a largo plazo.

Fundada hace 35 años, Fiora ha sido una marca pionera y líder en el segmento de productos de baño de piedra de ingeniería de primera calidad. Atendiendo a clientes minoristas en más de 30 países a través de su extensa red comercial, Fiora ofrece platos de ducha, lavabos, encimeras y muebles de baño de primera calidad. Con aproximadamente 140 empleados, Fiora opera desde su sede en La Rioja, con cuatro almacenes en toda Europa para garantizar una entrega rápida y constante a sus clientes en sus mercados principales.

Con sede en Redován, España, Nuovvo es un fabricante que ha experimentado un rápido crecimiento, fabricando platos de ducha, paneles y encimeras de piedra de ingeniería, con marca blanca y marca propia. Fundada en 2011, Nuovvo ofrece a sus clientes una convincente combinación de calidad, valor y rapidez, junto con un compromiso con la innovación y el diseño. Nuovvo emplea hoy a más de 120 personas y, en 2020, completó el desarrollo de una de las mayores instalaciones modernas del sector con una importante capacidad de expansión.

"Las adquisiciones de Fiora y Nuovvo son hitos importantes para el ES Group y aportan nueva tecnología, mayor alcance geográfico y capacidad de producción de alta calidad que mejorarán significativamente nuestro Grupo", dijo Brian McCluskie, CEO del ES Group. "Confiamos en que las incorporaciones de Fiora y Nuovvo a nuestro Grupo beneficiarán en gran medida a todos nuestros clientes y, en última instancia, nos permitirán ofrecer un conjunto aún más diferenciado de productos y servicios de alta calidad. Estoy deseando trabajar estrechamente con Fernando Soriano, Daniel Morata López y sus equipos."

"En Fiora, nos enorgullecemos de nuestra amplia reputación en cuanto a platos de ducha y productos de baño de primera calidad", dijo Fernando Soriano, CEO de Fiora. "Estamos ansiosos por entrar en la siguiente etapa de crecimiento junto con el ES Group, y esperamos capitalizar nuestras capacidades complementarias y nuestro compromiso compartido con un servicio al cliente inigualable."

"El anuncio de hoy es un testimonio de los últimos 10 años de compromiso con la innovación, el diseño y la creación de relaciones sólidas con nuestros clientes", dijo Daniel Morata López, fundador y CEO de Nuovvo. "Estamos encantados de unir fuerzas con el ES Group para ampliar nuestro negocio y aprovechar la creciente demanda de productos de piedra de ingenieria en todo el mundo".

Tanto Fiora como Nuovvo y sus respectivas marcas seguirán operando de forma independiente. Ambas empresas seguirán siendo dirigidas por sus actuales equipos directivos y operarán desde sus respectivas sedes.

"Las incorporaciones de Fiora y Nuovvo afianzan aún más al ES Group como un especialista líder en materiales en el segmento de productos de baño", dijo Christopher Mahan, Presidente del ES Group. "A medida que los clientes siguen reconociendo las ventajas de los materiales de piedra de ingeniería frente a las alternativas tradicionales de acrílico y porcelana, el ES Group ha reunido una amplia variedad de marcas, productos y capacidades para liderar esta conversión a largo plazo."

El ES Group ha sido asesorado por Houlihan Lokey, Milbank y Hogan Lovells.

Acerca The Engineered Stone Group The Engineered Stone Group es un holding europeo creado por The Cranemere Group para ser un especialista líder en productos de piedra de ingeniería. ES Group está formado por un grupo de fabricantes líderes de marcas blancas y marcas propias de productos de piedra de ingeniería para el baño, incluyendo platos de ducha, lavabos, bañeras y paneles. ES Group incluye a Marmite, Acquabella, F&D Group, Mcbath, Nuovvo y Fiora.

Acerca de Fiora Con sede en Nájera (La Rioja, España), Fiora es uno de los principales fabricantes europeos de platos de ducha de piedra de ingenieria de alta calidad. La empresa también produce muebles de baño, lavabos y accesorios. Fiora se fundó en la década de 1980 y fue pionera en el desarrollo del material de piedra de ingeniería en el baño. La empresa era propiedad de sus cuatro socios fundadores hasta su adquisición por H.I.G. Capital y Royo Group en 2018.

Acerca de Nuovvo De propiedad familiar desde su creación en 2011, Nuovvo es un fabricante español de productos de piedra de ingeniería para el baño en rápido crecimiento, que se especializa en platos de ducha, paneles, encimeras y muebles de baño. La empresa con sede en Redován está comprometida con el diseño y la innovación de productos, y opera desde una de las mayores y más modernas instalaciones del sector.

Acerca de The Cranemere Group The Cranemere Group es una sociedad de cartera "holding" centrado en asociarse con equipos líderes en industrias esenciales para construir negocios de alta calidad. Como pionero en la gestión profesional de capital a largo plazo, The Cranemere Group aporta experiencia, conocimientos y redes globales para apoyar el crecimiento de sus empresas y crear valor para todos sus colaboladores. The Cranemere Group tiene su sede en Londres y cuenta con oficinas en Nueva York y Washington, D.C.

Contacto para los medios de comunicación Jonathan Keehner / Julie Hamilton / Erik CarlsonJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 212-355-4449