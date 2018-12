The Royal Canadian Mint lanza su nueva moneda de plata doble cóncava entre sus productos finales de 2018

Publicado 07/12/2018 11:38:35 CET

OTTAWA, Ontario, December 7, 2018 /PRNewswire/ --

The Royal Canadian Mint se complace al presentar una creación de plata de 10 onzas que lleva el diseño de moneda hasta nuevas profundidades audaces. El producto de prueba avanzada según el laboratorio de I+D de Mint, la Fine Silver Double Concave Coin de 100 dólares canadienses de 2019 Nature's Grandeur: Brown Bear mide 16 milímetros en su borde, y tiene tan solo 4 milímetros en el centro. La muestra del artista Denis Mayer Jr. de un imponente oso marrón en su hábitat natural dentro de una superficie con un marcado borde atrae al espectador dentro de una escena inmersiva, mientras que el anverso muestra la efigie de Su Majestad la Reina Isabel II de Susanna Blunt, consiguiendo un efecto similar.

Esta moneda única está integrada además en una cápsula doble cóncava que proporciona a los coleccionistas una apreciación máxima de su forma emocionante y poco habitual. Este producto exclusivo, limitado en una acuñación mundial de solo 500 piezas y a un precio de venta al por menor de 999,95 dólares canadienses, ya está disponible.

Además, para finalizar el año están las siguientes monedas coleccionables:

- La Fine Silver Coin de 100 dólares canadienses de 10 onzas de oro y plata selectiva - Keepers of Parliament: The Lion, que muestra la obra artística de Patrick Bélanger; - La Fine Silver Coin de 20 dólares canadienses de 2019 - Canada's Historical Stamps: Coat of Arms and Flag Special Delivery; - La Fine Silver Coin de 30 dólares canadienses de 2019 - Zentangle(R) Art: The Big Horn Sheep, que muestra el trabajo artístico de Jori Van Der Linde; - Las dos últimas ediciones de la Fine Silver Coin de 3 dólares canadienses diseñada por Frank Polson - La serie The Thirteen Teachings: Big Spirit Moon y Little Spirit Moon; y, - Una nueva serie de cristal mejorada que muestra las 12 constelaciones del zodiaco del año del calendario, comenzando con la Fine Silver Coin de 5 dólares canadienses de 2019 - Zodiac: Capricorn, diseñada por el artista Jori van de Linde.

Las acuñaciones, precios e información de apoyo completas sobre cada uno de los productos están disponibles en la etiqueta "Shop" de la página web de Mint. Las imágenes de las monedas se pueden ver aquí [https://www.dropbox.com/sh/2wf59i2lj4ydele/AAAr2_xbhAM1_WkqaCJw_uG5a?dl=0 ].

Todos los productos pueden solicitarse directamente desde Mint a través del teléfono 1-800-267-1871 en Canadá, el teléfono 1-800-268-6468 en Estados Unidos, o de forma online a través de http://www.mint.ca. Las monedas están disponibles además en las tiendas de Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, además de por medio de una red mundial de comerciantes y distribuidores, incluyendo los centros de venta participantes de Canada Post.

