COMUNICADO: The Stars Group presenta un informe de adquisición empresarial (3)

-- Primer trimestre: Los ingresos para la primera mitad aumentaron a 146 millones de libras, principalmente impulsados por un incremento en los ingresos de apuestas e ingresos de juegos del 18 y el 35% de año en año, respectivamente. El incremento en ingresos de apuestas se debió principalmente al fuerte crecimiento de los clientes resultante de una campaña de retención de clientes de éxito a principios de la temporada de fútbol europea, incluyendo el lanzamiento de "Soccer Saturday Super Boost". El incremento en ingresos de juegos fue principalmente el resultado de la fuerte venta cruzada de apuestas a juegos, combinado con los lanzamientos de nuevos productos, contenido y promociones. El EBITDA ajustado para el primer trimestre aumentó un 9% de año en año a 42 millones de libras, con el margen del EBITDA ajustado para el mismo periodo reduciéndose 4,2 puntos porcentuales de año en año principalmente debido a un margen de ganancias netas de apuestas superior al normal en el periodo comparativo y mayor inversión en promociones a principios de la temporada de fútbol europea de 2018. -- Segundo trimestre: Los ingresos para el segundo trimestre aumentaron a 193 millones de libras, debido principalmente al aumento en los ingresos de apuestas e ingresos de juegos del 103 y 28% de año en año, respectivamente. La subida en los ingresos de apuestas se debió principalmente al crecimiento de las apuestas del 24% y una trayectoria sostenida de los resultados deportivos favorables al operador, particularmente dentro del fútbol europeo, resultando en un margen de ganancias netas de apuestas para el periodo del 14%, que fue aproximadamente un 50% superior al nivel normal esperado de SBG. El incremento en los ingresos de juegos se debió principalmente a los fuertes volúmenes de jugadores y venta cruzada, junto con promociones y nuevo contenido. El EBITDA ajustado para el segundo trimestre aumentó un 230% de año en año a 77 millones de libras, debido principalmente al alto margen de ganancias netas de apuestas señalado anteriormente, y los menores costes de marketing, ya que fueron escalonados durante el primer trimestre y el inicio de la temporada de fútbol europea. El margen de EBITDA ajustado para el mismo periodo aumentó más de 19 puntos porcentuales de año en año ya que la base del coste está gestionada más estrechamente para los volúmenes y actividad de los jugadores, en lugar de los ingresos, suponiendo el mayor margen de ganancias netas de apuestas durante el periodo tuvo un impacto de circulación significativo en el EBITDA ajustado. -- Tercer trimestre: Los ingresos para el tercer trimestre aumentaron a 157 millones de libras, debido principalmente al aumento en los ingresos de apuestas e ingresos de juegos del 21 y el 10% de año en año, respectivamente. El aumento en los ingresos de apuestas se debió principalmente al crecimiento de las apuestas del 8%, y un aumento en el margen de ganancias netas de apuestas al 9,2%, que está más cerca de los niveles esperados. El índice de crecimiento de las apuestas fue más bajo de lo que ha sido en trimestres anteriores debido al impacto de la trayectoria sostenida de los resultados deportivos favorable al operador señalados arriba, que hicieron que los clientes tuvieran balances de cuentas más pequeños. El incremento en los ingresos del juego se debió principalmente a las continuas mejoras de productos y promociones, pero se vio parcialmente compensado por la venta cruzada más baja debido, entre otras cosas, al impacto de la trayectoria de los resultados deportivos en el trimestre anterior y las iniciativas de juego más seguro de SBG. El EBITDA ajustado para el tercer trimestre aumentó a 38 millones de libras, con un margen de EBITDA ajustado para el mismo periodo relativamente estable, con la actual inversión en marca, tecnología y personal compensando cierto apalancamiento operacional del crecimiento de los ingresos. -- Cuarto trimestre: Los ingresos para el cuarto trimestre aumentaron a 174 millones de libras, principalmente impulsados por una subida en los ingresos de apuestas e ingresos de juego del 18 y el 8% de año en año, respectivamente. El incremento en los ingresos de apuestas se debió principalmente al continuo crecimiento de los clientes, los primeros 14 días de la Copa Mundial y un mayor margen de ganancias netas de apuestas de año en año. A pesar del fuerte crecimiento de los clientes, las apuestas fueron un 4% más bajas de año en año, sobre todo debido a apuestas más bajas por jugador, mientras los clientes seguían sintiendo los efectos de la trayectoria de los resultados deportivos señalados arriba, así como el periodo comparativo que incluyó un fin vibrante a la anterior temporada de fútbol europea. El aumento en los ingresos del juego se debió principalmente a las mismas razones señaladas para el tercer trimestre. El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre fue relativamente plano a 52 millones de libras, con el margen del EBITDA ajustado para el mismo periodo reduciéndose 4,6 puntos porcentuales de año en año mientras SBG invirtió fuertemente en marketing con antelación a la Copa Mundial, con el periodo comparativo presentando un gasto de marketing inferior debido a la ausencia de torneos o eventos deportivos importantes durante dicho periodo. 