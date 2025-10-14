THE WORLD'S 50 BEST HOTELS REVELA SU LISTA INAUGURAL AMPLIADA 51-100

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- 50 Best anunció su primera lista ampliada de hoteles clasificados del No.51 al No.100. La lista reconoce a más establecimientos que nunca, según la votación de The World's 50 Best Hotels Academy. La lista abarca 24 territorios diferentes, 40 ciudades e incluye 13 hoteles independientes.

Estos hoteles representan la mejor hospitalidad de su clase y sientan las bases para presentar la clasificación completa de The World's 50 Best Hotels 2025 el 30 de octubre. Esta lista ampliada refleja el compromiso continuo de 50 Best con la inclusión y la profundidad, ya que ofrece una guía de hoteles más rica y completa.

Europa encabeza la lista con 17 hoteles clasificados, de los cuales, nueve establecimientos son de Italia, tales como: Hotel Cipriani (No.72), Casa Maria Luigia (No.82) y Portrait Milano(No.99). Ett Hem(No.89) en Suecia y Maçakızı (No.96) en Turquía representan los primeros hoteles de sus respectivos destinos en quedar en la clasificación desde el lanzamiento de los premios en 2023.

Aman Nai Lerten Bangkok encabeza la lista ampliada en el puesto No.51, y Asia cuenta con 16 establecimientos en la clasificación. Hong Kong y Kioto cuentan cada uno con dos hoteles, entre ellos The Peninsula Hong Kong (No.54) y Aman Kyoto (No.74). La lista también presenta tres establecimientos en la India, entre ellos The Johri (No.93) y Amanbagh (No.100).

La lista 51-100 da la bienvenida a su primer hotel de Nueva Zelanda a la comunidad 50 Best: Huka Lodge en el puesto No.88.

Nueva York domina la clasificación de Norteamérica, con cuatro hoteles, entre los que se incluyen: The Fifth Avenue Hotel (No.75) y The Greenwich Hotel (No.77). En otras partes del continente, The Beverly Hills Hotel (No.65) y San Ysidro Ranch (No.68) figuran en la lista ampliada inaugural. En la lista figuran tres establecimientos de México, entre ellos Four Seasons Tamarindo (No.55) y Montage Los Cabos (No.67).

Sudamérica cuenta con dos establecimientos: Hotel das Cataratas en las Cataratas del Iguazú (No.76) y Palacio Nazarenas en Cusco (No.87), ambos hoteles de Belmond.

Emma Sleight, Directora de Contenido de The World's 50 Best Hotels, comentó: "A medida que entramos en nuestro tercer año, estamos encantados de homenajear a un número aún mayor de los hoteles más destacados del mundo con la lista ampliada 51-100. A partir de este año y en adelante, podremos presentar una selección aún mayor de hoteles y territorios".

The World's 50 Best Hotels 2025 se retransmitirá en directo en el canal de YouTube de 50 Best aquí a las 20:00 (hora del Reino Unido) el 30 de octubre.

