(Información remitida por la empresa firmante)

- TIOmarkets amplía su aplicación móvil de trading con análisis de profundidad de mercado y herramientas avanzadas de gestión de operaciones

La aplicación móvil de trading de TIOmarkets integra análisis de mercado, control avanzado de órdenes, gestión de posiciones masivas, información sobre eventos económicos, financiación y gestión de cuentas en una sola aplicación

LIMASOL, Chipre, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- TIOmarkets ha ampliado su aplicación móvil de trading para iOS y Android con profundidad de mercado (DOM), controles de órdenes mejorados, gestión de posiciones masivas y un Calendario Económico rediseñado. Esta actualización está basada en una experiencia integral que reúne análisis de mercado, ejecución de operaciones, financiación y gestión de cuentas en dispositivos móviles.

Profundidad de mercado y controles avanzados de órdenes

DOM proporciona una vista del libro de órdenes para los símbolos compatibles directamente desde la orden de compra/venta. La DOM estándar muestra los precios de compra y venta, además del volumen en múltiples niveles de precios, mientras que la DOM de precios proporciona una vista centrada en el precio. Los usuarios pueden tocar un precio mostrado para establecer una orden límite o stop.

La orden de compra/venta actualizada también muestra el tamaño de la operación, el margen requerido, el margen libre y el valor de la orden, junto con los controles de toma de ganancias, stop loss y órdenes programadas.

Gestión más rápida de posiciones abiertas

La función de gestión de posiciones en bloque sirve para ayudar a los clientes a administrar varias operaciones abiertas. Los usuarios pueden cerrar todas las posiciones o seleccionar grupos por rendimiento, dirección, símbolo o posición individual.

Análisis, eventos y gestión de cuentas

Los gráficos integrados de TradingView proporcionan múltiples marcos temporales, indicadores técnicos y herramientas de dibujo. El Calendario Económico rediseñado incluye niveles de impacto, descripciones de eventos, cifras reales, anteriores y previstas, publicaciones históricas y gráficos disponibles.

Los clientes pueden registrarse o iniciar sesión, crear y acceder a cuentas de trading, cargar documentos de verificación, consultar saldos, depositar fondos, enviar solicitudes de retiro y acceder al soporte, todo ello sin salir de la aplicación. Los mercados compatibles incluyen forex, índices, materias primas y CFD sobre acciones, según la cuenta y la ubicación del cliente.

"Nuestro objetivo no era simplemente lanzar otra aplicación comercial, buscábamos poder eliminar la fricción en todo el recorrido del cliente. Gracias a la aplicación móvil de TIOmarkets, los clientes ahora pueden registrarse, financiar su cuenta y realizar operaciones desde una sola aplicación", destacó Stefanos Mitsi, consejero delegado del grupo TIOmarkets.

La aplicación admite autenticación biométrica en dispositivos compatibles y autenticación de dos factores para ayudar a proteger el acceso a la cuenta. Se puede descargar de forma gratuita para dispositivos iOS y Android compatibles. Los clientes existentes pueden usar sus credenciales actuales, mientras que los clientes nuevos pueden completar el registro y la verificación en la aplicación.

Acerca de TIOmarkets

TIOmarkets es un bróker global de CFD multiactivos que proporciona acceso a divisas, índices, acciones, materias primas, criptomonedas y futuros por medio de sus plataformas de trading online.

Aviso de riesgo: Operar con margen conlleva un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Debe considerar si comprende cómo funciona el trading con margen y si puede permitirse asumir el alto riesgo que implica poder perder su dinero. Nunca deposite más de lo que esté dispuesto a perder.

CMOChris Andreousupport@tiomarkets.com

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