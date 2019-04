Tongwei Group donó una central eléctrica fotovoltaica para la zona despoblada de la meseta tibetana

Publicado 23/04/2019 13:10:36 CET

CHENGDÚ, China, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- El 17 de abril se celebró con éxito en la Estación de Protección Ecológica del Nacimiento del Yangtsé una ceremonia de donación llamada "Para iluminar la zona despoblada y proteger al río Yangtsé: Tongwei Group se compromete". Tongwei Group donó diez equipos de generadores de energía fotovoltaica a Green River, tras la última donación en 2018. Esta actividad benéfica tiene como objetivo suministrar energía eléctrica para el funcionamiento del observatorio del lago Bande, así como apoyar la protección del hábitat de los ánsares indios. Kevin Rudd, exprimer ministro de Australia y presidente del Asia Society Public Institute, envió una carta de felicitación por el evento.

Durante los últimos diez años, Tongwei ha dado grandes pasos en el sector de la energía fotovoltaica. En la actualidad, se ha convertido en una empresa fotovoltaica integrada que abarca desde la producción de silicio cristalino y la producción de células solares de alto rendimiento, hasta la construcción y explotación de centrales fotovoltaicas terminales. Sichuan Yongxiang Co., Ltd., una filial de producción de la cadena industrial, dispone de una capacidad de producción de 80.000 toneladas anuales de silicio cristalino de alta pureza, con lo que ocupa el tercer lugar a nivel mundial. Tongwei Solar Co., Ltd., que se encuentra en el midstream (transporte, almacenamiento y comercialización) de la cadena industrial, cuenta con una capacidad de producción de células solares de 13 GW. Se espera que la producción total supere los 20 GW a finales de 2019, lo que la convierte en la mayor empresa de células solares del mundo en términos de producción y envíos durante tres años consecutivos. Al final de la cadena industrial, Tongwei intenta combinar la acuicultura y la generación de energía fotovoltaica de forma orgánica y promover sin descanso el innovador modelo de desarrollo que combina la piscicultura con la energía fotovoltaica.

De cara al futuro, Tongwei continuará trabajando duro y luchando por el objetivo de construir una empresa de energía limpia de clase mundial e impulsar la campaña mundial para revolucionar la energía limpia, a fin de crear el medio ambiente más hermoso para las generaciones futuras.

