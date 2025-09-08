ToolGen presenta demanda por infracción de patente contra Lonza en los Países Bajos

(Información remitida por la empresa firmante)

Demanda contra Lonza, fabricante neerlandés de la primera terapia génica basada en CRISPR aprobada a nivel mundial, CASGEVY

Segunda acción europea tras litigio en el Reino Unido, para proteger los derechos de ToolGen sobre la tecnología fundamental CRISPR-Cas9 RNP

SEÚL, Corea del Sur, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ToolGen, Inc. (KOSDAQ: 199800), líder global en tecnología de edición genómica, anunció hoy que ha presentado una demanda por infracción de patente contra Lonza Netherlands B.V., una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que produce CASGEVY, la primera terapia génica basada en CRISPR aprobada mundialmente. La demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito de La Haya.

La demanda acusa a Lonza de infringir la patente europea de ToolGen (EP 4 357 457) relacionada con la tecnología CRISPR-Cas9 RNP durante la producción de CASGEVY de Vertex en sus instalaciones neerlandesas.

CASGEVY, desarrollada por Vertex Pharmaceuticals y CRISPR Therapeutics, es la primera terapia génica aprobada para tratar la anemia falciforme y la beta-talasemia. Ha sido autorizada en el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Bajo un acuerdo de suministro a largo plazo con Vertex, Lonza fabrica CASGEVY en los Países Bajos.

Esta acción en los Países Bajos sigue a la demanda presentada por ToolGen en el Reino Unido en abril contra las partes involucradas en la venta y producción de CASGEVY. Al dirigirse a un importante centro de producción europeo, ToolGen busca reafirmar la importancia de su tecnología fundamental CRISPR-Cas9 RNP y fortalecer la protección de sus derechos de propiedad intelectual.

"Detrás del éxito comercial de CASGEVY está la plataforma propietaria CRISPR-Cas9 RNP de ToolGen, que juega un papel fundamental", dijo Jong Sang Ryu, CEO de ToolGen. "ToolGen presentó esta demanda porque no puede aceptar el uso no autorizado de su tecnología. La demanda no tiene la intención de restringir el acceso de los pacientes a terapias que cambian vidas, sino asegurar un reconocimiento justo y compensación adecuada por el valor de nuestras innovaciones. Seguimos abiertos a explorar una resolución amistosa del conflicto, fomentando un ecosistema sostenible y mutuamente beneficioso."

