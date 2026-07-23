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(Información remitida por la empresa firmante)

- TOSYALI obtiene de BBVA una financiación de 187 millones de euros para la primera fase de sus inversiones en energía solar, con una potencia total de 1,2 GW

NEWS AKTUELL // Estambul.- TOSYALI continúa avanzando en su transformación energética con la obtención de financiación internacional a largo plazo para impulsar su estrategia de descarbonización y sus inversiones en sostenibilidad. Los proyectos solares de Osmaniye y Nigde constituyen la primera fase de las inversiones previstas en centrales solares, con una potencia total de 1,2 GW. Para su desarrollo, TOSYALI ha suscrito con BBVA un acuerdo de crédito al comprador en el ámbito de una financiación a la exportación por un importe total de 187 millones de euros. La operación cuenta con el respaldo de Cesce, la agencia española de crédito a la exportación.

Con una capacidad anual de producción de acero bruto de 15 millones de toneladas, TOSYALI figura entre los principales productores mundiales de acero verde. La compañía sigue reforzando sus inversiones en sostenibilidad y transformación energética mediante un recurso creciente a fuentes de financiación internacionales.

En relación con los proyectos de Osmaniye y Nigde, que forman parte de la primera fase de las inversiones en energía solar previstas con una potencia total de 1,2 GW, TOSYALI ha formalizado con BBVA un acuerdo de crédito al comprador, respaldado por Cesce, en el ámbito de una financiación a la exportación por valor de 187 millones de euros. La financiación, estructurada en coordinación con la división de Servicios Financieros de GE Vernova, se destinará a la ejecución de ambos proyectos, con una potencia instalada conjunta de 261 MW.

Esta operación representa la primera financiación de GE Vernova para un proyecto de energías renovables en Turquía que cuenta con el respaldo de una agencia española de crédito a la exportación. Con ello, la compañía amplía un historial que ya incluye la movilización de financiación para proyectos fotovoltaicos en Turquía por un importe aproximado de 850 millones de dólares estadounidenses. Asimismo, refuerza su presencia en el mercado turco, donde sus tecnologías ya están presentes en instalaciones solares con una potencia instalada total cercana a los 3,5 GW.

Inogen participa como contratista EPC (ingeniería, adquisición y construcción) en los proyectos de Osmaniye y Nigde, mientras que GE Vernova Spain interviene como proveedor de tecnología.

La financiación refleja la confianza de las instituciones financieras internacionales en la visión a largo plazo de TOSYALI para el acero verde y la transformación de su suministro energético. Asimismo, pone de manifiesto la sólida posición de la compañía en los mercados financieros internacionales y su capacidad para captar financiación destinada a inversiones en sostenibilidad.

Las inversiones de TOSYALI en centrales solares con una potencia total de 1,2 GW se suman a la instalación fotovoltaica sobre cubierta ya existente, con una potencia instalada de 235 MW, considerada una de las mayores del mundo en su segmento. Con estas nuevas inversiones, la potencia solar total de la compañía alcanzará aproximadamente 1,4 GW. De este modo, TOSYALI avanza de forma progresiva en el desarrollo de uno de los mayores proyectos de energías renovables para autoconsumo del mundo.

Fuat TOSYALI, presidente de TOSYALI Holding, declaró con motivo del acuerdo de financiación:

*La transformación del suministro energético se ha convertido en uno de los factores más determinantes para la competitividad de la industria. En TOSYALI, la sostenibilidad constituye un eje central de nuestra actividad. Con una visión a largo plazo, estamos transformando todos nuestros procesos, desde la producción hasta el suministro energético.

Nuestras inversiones en energía solar, desarrolladas como parte de esta estrategia y que alcanzarán en el futuro una potencia total cercana a 1,4 GW, no solo están destinadas a cubrir nuestras propias necesidades energéticas con fuentes renovables. También forman parte de una transformación estratégica que fortalece nuestra independencia energética y respalda nuestro compromiso global con la producción de acero verde.

Las alianzas internacionales sólidas y el acceso a fuentes de financiación sostenibles son elementos esenciales para materializar inversiones de esta magnitud. El acuerdo de crédito al comprador suscrito con BBVA y garantizado por Cesce, en el ámbito de una financiación a la exportación de 187 millones de euros, constituye una importante muestra de la confianza que las instituciones financieras internacionales depositan en la visión y la estrategia de crecimiento sostenible de TOSYALI.

Junto con GE Vernova e Inogen, aunamos tecnologías avanzadas, una amplia experiencia en ingeniería y soluciones de financiación eficaces para desarrollar uno de los mayores proyectos de plantas solares para autoconsumo del mundo. A través de nuestras inversiones en energías renovables, aspiramos a alcanzar nuestros objetivos de producción con bajas emisiones y a seguir consolidando nuestra posición de liderazgo en la industria mundial del acero verde*.

El profesor Ali Murat SOYDAN, presidente del Grupo Inogen, afirmó:

*La transformación verde de la industria constituye uno de los principales desafíos tanto a escala mundial como en nuestro país. Junto con nuestros socios tecnológicos, llevamos muchos años aplicando un enfoque integral de “ventanilla única” en el sector energético turco. Nos satisface poder poner hoy esa experiencia al servicio de las empresas industriales que han asumido un firme compromiso con la transformación verde.

Limitarse a una perspectiva exclusivamente financiera resulta insuficiente. Diseñar la solución más adecuada para cada necesidad mediante una planificación lo más precisa posible y al coste óptimo exige una amplia experiencia. En Inogen Group, gracias a más de 15 años de trayectoria, a un equipo de 2000 profesionales en siete países y a nuestra colaboración estratégica con GE Vernova, disponemos de la capacidad necesaria para garantizar esa optimización.

Quiero expresar mi especial agradecimiento a don Fuat TOSYALI, quien ha respaldado este proyecto desde el primer día y ha impulsado todo el proceso de inversión con una gran determinación*.

EMISOR: TOSYALI Holding

Contacto para prensa

Serap Öztürk

Directora de Relaciones con los Medios

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