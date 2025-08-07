Tredence nombra a Shriharsha Imrapur director comercial para el Reino Unido y Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Tredence, proveedor líder de soluciones de ciencia de datos e inteligencia artificial, ha nombrado a Shriharsha Imrapur (Harsha) director comercial para el Reino Unido y Europa.

Con sede en Londres, Harsha liderará la expansión estratégica de Tredence en los mercados del Reino Unido y Europa. En esta región, Harsha se centrará en ampliar las alianzas estratégicas con empresas líderes, ampliar las capacidades de inteligencia artificial y ciencia de datos de Tredence, y crear propuestas que definan el mercado y maximicen el valor para los clientes de las inversiones en inteligencia artificial. Reforzará la posición de Tredence en sectores clave, como el comercio minorista, los productos de consumo envasados, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la sanidad, la banca y los servicios financieros, la industria y los viajes y la hostelería, lo que permitirá a los clientes empresariales acelerar la transformación de sus negocios y mejorar sus resultados competitivos.

Unirme a Tredence en este momento crucial es increíblemente emocionante. Lo que más me atrae es la notable trayectoria de crecimiento de la empresa y la calidad de su personal, junto con un liderazgo valiente. Estoy deseando acelerar el proceso de transformación de la IA de nuestros clientes, ayudándoles a obtener un mayor valor, agilidad y diferenciación competitiva. Me centraré en crear alianzas estratégicas sólidas que tengan un impacto comercial cuantificable para nuestros clientes europeos, afirmó Shriharsha Imrapur, director comercial para el Reino Unido y Europa de Tredence.

El excelente historial de Harsha en el liderazgo del crecimiento empresarial y la creación de modelos de negocio innovadores en múltiples geografías lo convierte en la persona más adecuada para dirigir nuestra expansión europea. Su pasión por crear equipos de alto rendimiento y forjar asociaciones sólidas con los clientes encaja perfectamente con nuestro compromiso de resolver los problemas de IA de última milla para nuestros clientes. A medida que continuamos nuestro agresivo crecimiento en Europa, el liderazgo de Harsha será fundamental para abrir nuevas oportunidades de mercado y ofrecer resultados notables impulsados por la IA a nuestros clientes, comentó Shashank Dubey, director de ingresos y cofundador de Tredence.

Harsha aporta más de dos décadas de experiencia impulsando transformaciones empresariales complejas a nivel mundial. En LTIMindtree, pasó de ser un ingeniero práctico de datos y BI, liderando compromisos con clientes y creando marcos patentados, a ser un líder de P&L, logrando un crecimiento múltiple en Europa continental para el comercio minorista y los productos de consumo envasados, ampliando la cartera de negocios digitales en toda Europa y remodelando el negocio global de TMT con asociaciones transformadoras con los clientes. Más recientemente, como director comercial de Consult Red, lideró la expansión global de los sistemas conectados inteligentes. Harsha es licenciado en Ingeniería Informática y tiene un MBA por la Nyenrode Business Universiteit de los Países Bajos.

Este nombramiento marca otro hito en la expansión global de Tredence. En los últimos dos años, la compañía ha incrementado significativamente su presencia en Norteamérica, India y Oriente Medio, y continúa invirtiendo en liderazgo estratégico para consolidar su presencia en mercados de alto crecimiento como Europa. Su reciente reconocimiento como Socio de Crecimiento del Año 2025 de Databricks Americas, Socio del Año de Databricks Retail & CPG (RCG) por cuarto año consecutivo, Socio de Soluciones Industriales del Año de Google Cloud y Socio del Año 2025 de Snowflake en Servicios de Nube de Datos para Retail & CPG, subraya la posición de Tredence como socio de confianza para la transformación de empresas globales.

Acerca de Tredence:

Tredence es un proveedor global de soluciones de ciencia de datos e IA centrado en resolver el problema de la última milla en IA: la brecha entre la creación de conocimiento y la obtención de valor. Tredence aprovecha su profundo conocimiento del sector, plataformas y aceleradores de datos, y alianzas estratégicas para ofrecer soluciones específicas e impactantes a sus clientes. La empresa cuenta con más de 3.500 empleados en el área de la Bahía de San Francisco, Chicago, Londres, Toronto y Bengaluru, y presta servicios a las principales marcas de los sectores minorista, de bienes de consumo envasados (CPG), alta tecnología, telecomunicaciones, atención médica, viajes e industria.

Si desea más información visite www.tredence.com y síganos en LinkedIn.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2746105...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1773052...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tredence-nombra-a-shriharsha-imrapur-director-comercial-para-el-reino-unido-y-europa-302524365.html