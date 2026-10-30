Triskell Software amplía sus capacidades de IA con la release 2026 SP2

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Triskell Software, proveedor de soluciones de gestión de portfolios de proyectos (PPM) y gestión estratégica de portfolios (SPM), anuncia una ampliación de sus capacidades de inteligencia artificial con el lanzamiento de su última release, Triskell 2026 SP2.

Esta actualización incorpora nuevas funcionalidades para analizar información de portfolios, automatizar tareas, optimizar recursos e interactuar con datos de proyectos mediante lenguaje natural. Además, introduce el MCP Server de Triskell, que permite conectar asistentes de IA externos compatibles con la plataforma.

Gestión de proyectos y portfolios impulsada por IAA través del Asistente de IA de Triskell, los usuarios pueden analizar datos de proyectos, generar resúmenes y gráficos, identificar limitaciones de capacidad y mejorar la toma de decisiones mediante instrucciones en lenguaje natural.

El asistente también simplifica tareas operativas como crear objetos de proyectos, actualizar partes de horas, generar consultas SQL, configurar reglas de negocio y traducir o resumir contenidos.

Queremos que la gestión de portfolios sea más intuitiva y accesible. Con la integración de la IA, ayudamos a los usuarios a dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y más a analizar información y tomar decisiones que aporten valor al negocio, explica Ángel García, CEO de Triskell Software.

Triskell MCP Server: conectando los portfolios con asistentes de IA externosUna de las principales novedades es el MCP Server de Triskell, basado en Model Context Protocol (MCP), un estándar abierto para conectar aplicaciones de IA con sistemas externos.

Esta tecnología permite a asistentes compatibles consultar información de proyectos, analizar portfolios y ejecutar acciones mediante interfaces conversacionales, sin cambiar constantemente de aplicación.

Por ejemplo, los usuarios pueden solicitar información sobre iniciativas, consultar atributos, crear objetos de proyectos o registrar horas de trabajo.

El MCP Server representa un paso importante en nuestra estrategia de IA. Ampliamos las capacidades de Triskell más allá de su interfaz tradicional para facilitar el acceso a la información desde las herramientas que utilizan las organizaciones, añade Ángel García.

Inteligencia artificial adaptada a las necesidades del negocioTriskell incorpora ahora una base de conocimiento de IA que permite consultar documentación corporativa mediante tecnología RAG, obteniendo respuestas contextualizadas.

Las nuevas Custom AI Skills permiten configurar instrucciones específicas para diferentes contextos de negocio, adaptando el análisis del asistente a las necesidades de cada organización.

Además, el módulo de seguridad de datos permite excluir atributos sensibles de la información compartida con modelos externos. Las organizaciones también pueden seleccionar entre el proveedor OpenAI integrado y otros compatibles, como Anthropic, Google Gemini o Mistral.

Estas innovaciones refuerzan el compromiso de Triskell con una gestión de portfolios más eficiente, conectada y orientada a la toma de decisiones.

Acerca de Triskell SoftwareTriskell es una plataforma empresarial de gestión estratégica de portfolios, con funcionalidades avanzadas de PPM, que conecta planificación y ejecución. Permite a las empresas planificar, priorizar, gestionar y supervisar las iniciativas de su organización desde una única plataforma.

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