TTI OFRECE SÓLIDOS RESULTADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

HONG KONG, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Líder mundial en herramientas profesionales sin cable, herramientas de bricolaje y equipos eléctricos para exteriores, Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" o el "Grupo") Ltd. ("TTI" o el "Grupo") (código bursátil: 669, símbolo ADR: TTNDY) se complace en anunciar sus resultados para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2022.

El Grupo obtuvo sólidos resultados en el primer semestre de 2022, superando al mercado y aumentando las ventas en un 10,0% hasta los 7.000 millones de dólares estadounidenses. En moneda local, las ventas crecieron un 12,1%. Combinado con el crecimiento de las ventas del primer semestre de 2021, que fue del 52%, TTI ha incrementado las ventas un 67% en este periodo de dos años. El margen bruto mejoró por decimocuarto semestre consecutivo, aumentando 50 puntos básicos hasta el 39,1%. El EBIT aumentó un 10,7% hasta los 633 millones de dólares, el beneficio neto aumentó un 10,4% hasta los 578 millones de dólares y el beneficio por acción aumentó un 10,4% hasta aproximadamente 31,59 centavos de dólar por acción.

Nuestro negocio insignia, MILWAUKEE , superó significativamente al mercado, con un crecimiento de las ventas del 25,8%.

, superó significativamente al mercado, con un crecimiento de las ventas del 25,8%. El margen bruto mejoró por decimocuarto semestre consecutivo hasta el 39,1%.

El beneficio neto creció un 10,4%, hasta 578 millones de dólares estadounidenses.

El Grupo se congratula de que todas sus regiones geográficas hayan registrado un sólido crecimiento de las ventas en el primer semestre. El resto del mundo, con Australia y Asia, registró un extraordinario crecimiento del 23,0% en moneda local. Europa creció un 14,1% en moneda local y Norteamérica un 10,5% en moneda local.

El negocio de equipos de energía de TTI tuvo un primer semestre muy fuerte, mientras que cuidado del suelo se contrajo debido a la ralentización de la demanda y al desabastecimiento de los clientes. El negocio insignia de TTI, MILWAUKEE, líder mundial en el sector de las máquinas profesionales sin cable, siguió prosperando con un crecimiento de las ventas del 25,8% en moneda local en el primer semestre. Este negocio representa ahora una parte importante de las ventas de la empresa, con un margen bruto creciente.

Horst Pudwill, presidente de TTI, dijo, "Nuestro equipo, de categoría mundial, está bien preparado para gestionar el negocio en entornos macroeconómicos difíciles y seguir ofreciendo resultados superiores a los del mercado. Estamos bien posicionados para reforzar nuestra posición de liderazgo en los próximos meses y años."

Joseph Galli, consejero delegado de TTI, comentó, "Nuestros extraordinarios resultados del primer semestre son el resultado de nuestro continuo flujo de nuevos productos y de nuestra posición de liderazgo en el mercado. Seguiremos ejecutando nuestra probada estrategia de invertir en nuevos productos tecnológicamente avanzados y de calidad demostrable para impulsar nuestro crecimiento."

Acerca de TTI

Fundada en 1985 y cotizada en la Bolsa de Hong Kong Limited en 1990, TTI es un líder mundial en tecnología inalámbrica que abarca herramientas eléctricas, equipos eléctricos para exteriores, productos para el cuidado del suelo y productos de limpieza para el consumidor, usuarios profesionales e industriales en los sectores del hogar, la construcción, el mantenimiento, la industria y las infraestructuras. La compañía tiene una base construida sobre cuatro impulsores estratégicos - marcas potentes, productos innovadores, personas excepcionales y excelencia operativa - que reflejan una visión expansiva a largo plazo para avanzar en la tecnología inalámbrica. La estrategia de crecimiento global de la búsqueda incesante de la innovación de productos ha llevado a TTI a la vanguardia de sus industrias. La potente cartera de marcas de TTI incluye herramientas eléctricas, accesorios y herramientas manuales de MILWAUKEE, AEG y RYOBI, productos de exterior de RYOBI y HOMELITE, productos de trazado y medición de EMPIRE, y productos y soluciones de limpieza para el cuidado del suelo de HOOVER, ORECK, VAX y DIRT DEVIL.

TTI es uno de los valores que componen el índice Hang Seng, el índice FTSE RAFI™ All-World 3000, el índice FTSE4Good Developed y el índice MSCI ACWI. Para más información, visite www.ttigroup.com.

Todas las marcas comerciales enumeradas, excepto AEG y RYOBI, son propiedad del Grupo. AEG es una marca registrada de AB Electrolux (publ.), y se utiliza bajo licencia. RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited, y se utiliza bajo licencia.