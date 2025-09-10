Turacoz presenta su nuevo logotipo: un salto audaz hacia posibilidades infinitas

(Información remitida por la empresa firmante)

UTRECHT, Países Bajos, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El cambio suele convertirse en el sello distintivo del progreso, y para Turacoz, líder mundial en redacción y comunicación médica, este cambio es un testimonio de su trayectoria evolutiva. Desde las alas que llevaron la visión al infinito que define su futuro, Turacoz está evolucionando.

Turacoz anuncia con orgullo su nueva presencia de marca, una identidad renovada que refleja la visión de la compañía de reinventar la ciencia y explorar infinitas posibilidades con un potencial infinito. Con nuevos sistemas, alianzas más sólidas y un trabajo que se integra en la investigación, la evidencia y la comunicación, ¡esto es Turacoz 2.0!

Durante más de una década, Turacoz ha sido un socio de confianza para organizaciones sanitarias, compañías farmacéuticas e instituciones académicas de todo el mundo. Con su equipo de redactores médicos, estrategas y comunicadores dedicados, la compañía se ha forjado una reputación por ofrecer contenido de alta calidad, científicamente preciso e impactante. Su logotipo, con el ave, evocaba el lema de "volar alto", un poderoso símbolo de aspiración, crecimiento y excelencia. Las imágenes capturaban la ambición de la compañía de superar los desafíos y consolidarse como líder en el campo de la comunicación médica.

Pero a medida que Turacoz expandía su alcance, diversificaba sus servicios y adoptaba la innovación, se hizo evidente que la marca necesitaba una identidad visual que reflejara su potencial ilimitado y su visión de futuro. Aquí es donde el nuevo logotipo cobra protagonismo.

De volar alto a horizontes infinitos

La transición del antiguo al nuevo logotipo es una narrativa de evolución. Hoy, Turacoz se encuentra en un momento en el que su ambición se ha hecho realidad de muchas maneras: ha pasado de ser un equipo pequeño y apasionado a un proveedor de servicios global con presencia en todos los continentes.

El nuevo logotipo resume el siguiente capítulo en la historia de la compañía. Con el lema "explorando infinitas posibilidades con un potencial infinito", el diseño refleja apertura, innovación y crecimiento sin límites. Los elementos inspirados en el infinito representan el continuo camino de aprendizaje, creación y empoderamiento de los clientes con soluciones que trascienden las fronteras tradicionales.

Esta evolución reconoce que Turacoz está explorando, innovando y dando forma a nuevos panoramas en la comunicación sanitaria.

Simbolismo de la nueva identidad

El logotipo renovado se diseñó teniendo en cuenta la sensibilidad global. Incorpora elementos fluidos y dinámicos que representan adaptabilidad y agilidad, cualidades esenciales en las industrias de la salud y las ciencias de la vida, en constante evolución. El símbolo del infinito, sutilmente integrado en el diseño, transmite oportunidades ilimitadas, mientras que la tipografía limpia y moderna refuerza la claridad, la profesionalidad y la confianza.

Para los clientes y socios, el nuevo logotipo simboliza el compromiso inquebrantable de Turacoz con el crecimiento y la innovación. Para los empleados, es un símbolo de empoderamiento, que los anima a pensar más allá de los límites y a superar los límites de la creatividad y la experiencia.

Un reflejo de los valores fundamentales de Turacoz

En el corazón de este proceso de renovación de marca se encuentran los valores fundamentales de Turacoz:

Excelencia en la comunicación: garantizar que cada trabajo refleje integridad y claridad científica.

garantizar que cada trabajo refleje integridad y claridad científica. Colaboración: trabajar en estrecha colaboración con clientes de todo el mundo, comprender sus necesidades y ofrecer soluciones personalizadas.

trabajar en estrecha colaboración con clientes de todo el mundo, comprender sus necesidades y ofrecer soluciones personalizadas. Innovación: desarrollar prácticas en constante evolución e incorporar tecnología para mantenerse a la vanguardia.

desarrollar prácticas en constante evolución e incorporar tecnología para mantenerse a la vanguardia. Impacto humano: promover mejores resultados en atención médica al hacer que la ciencia compleja sea accesible, precisa y significativa.

El nuevo logotipo refleja todos estos valores en un símbolo unificado de crecimiento e impacto infinitos.

Mirando hacia el futuro

Al hablar sobre el cambio, la Dra. Namrata Singh, directora fundadora y consejera delegada de Turacoz, afirmó: "En Turacoz, nuestra trayectoria siempre se ha centrado en superar los límites, construir conexiones infinitas y ofrecer una excelencia duradera. Nuestro antiguo logotipo reflejaba nuestras aspiraciones: alcanzar el éxito y consolidar nuestra reputación en el ámbito de la comunicación médica. Hoy, nos erguimos como una empresa global. Con nuestro nuevo logotipo, queremos transmitir que nuestro camino no termina aquí, sino que se expande. Estamos listos para explorar infinitas posibilidades y aprovechar el potencial infinito, tanto para nosotros como para nuestros clientes".

El cambio de marca supone el comienzo de un nuevo capítulo, pero la esencia de Turacoz sigue siendo la misma: ser un socio fiable en redacción y comunicación médica. El nuevo logotipo se implementará en todas las plataformas de la empresa, desde los recursos digitales hasta las comunicaciones oficiales, representando a la marca de forma coherente ante sus grupos de interés en todo el mundo.

Acerca de Turacoz

Turacoz es una agencia global de redacción y comunicación médica dedicada a ofrecer contenido de alta calidad, basado en la evidencia y de alto impacto a organizaciones de los sectores sanitario, farmacéutico y de ciencias de la vida. Con un equipo de expertos distribuidos en diversas geografías, Turacoz se especializa en redacción regulatoria, publicaciones, comunicación médica y formación, capacitando a sus socios para comunicar la ciencia eficazmente y marcar una diferencia significativa en la atención médica.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2768898...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/turacoz-presenta-su-nuevo-logotipo-un-salto-audaz-hacia-posibilidades-infinitas-302552206.html