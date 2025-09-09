(Información remitida por la empresa firmante)

- TVU Networks impulsa a más de 120 streamers para la Viral Streamer University de Kai Cenat, ofreciendo una visión del futuro del entretenimiento en vivo

CUPERTINO, Calif., 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ¿Qué pasa cuando los streamers más importantes de internet transmiten en vivo durante 71 horas seguidas con más de 120 creadores transmitiendo simultáneamente? Te presentamos Streamer University, una experiencia viral nativa de Twitch, diseñada para educar y promover a la próxima generación de creadores. Liderada por Kai Cenat y posible tras bambalinas gracias a TVU Networks, IRLToolkit y UnlimitedIRL, esto fue más que una transmisión en vivo: es la nueva revolución en los medios.

Sin camiones. Sin salas de control de transmisión. Sin equipos complejos. Solo creadores, un teléfono y energía sin filtros. Cada participante contaba con un Samsung Galaxy S25 Ultra, T-Mobile 5G y la aplicación de transmisión en vivo TVU Anywhere, convirtiendo cada teléfono en una cámara en vivo de calidad profesional. Casi 130 transmisiones se enviaron a TVU MediaHub y luego se entregaron sin problemas a la infraestructura en la nube de IRLToolkit, incluyendo multivisores y capas de producción basadas en OBS. A partir de ahí, cada transmisión se transmitió en vivo en Twitch, generando más de 27 millones de horas de visualización en vivo. Los clips se viralizaron rápidamente, sumando cientos de millones de visualizaciones en redes sociales y consolidando a Streamer University como uno de los eventos en vivo con mayor impacto cultural del año.

"Esto no fue solo un programa, fue una de las producciones en vivo más ambiciosas jamás realizadas", dijo Sócrates Lozano, vicepresidente de Soluciones para América de TVU Networks. "Pasamos de la idea a la ejecución en tan solo diez días, entregando 71 horas de contenido en vivo de más de 120 creadores. Esa es la velocidad, la escala y la simplicidad que esperan los creadores de hoy."

Streamer University se experimentó y compartió en tiempo real con millones de personas. Sin repeticiones. Sin productores susurrando al oído. Desde DDG hasta Extra Emily, el público vio en vivo cómo los creadores colaboraban en el campus de la Universidad de Akron en Ohio.

"El mundo del streaming en vivo está cambiando rápidamente, con creadores buscando constantemente nuevas y mejores tecnologías para crear el contenido que los espectadores desean", dijo Kyle Manning, consejero delegado de IRLToolkit. "Gracias a nuestra alianza con TVU Networks y la experiencia inigualable de UnlimitedIRL, los creadores están logrando transmisiones de mayor calidad con solo una fracción del esfuerzo que se requiere con la tecnología de streaming tradicional".

La alianza de TVU con IRLToolkit y UnlimitedIRL apenas está comenzando. Están construyendo la nueva infraestructura para el streaming en vivo. Mientras millones de personas sintonizaban para presenciar este momento cultural, algo quedó claro: el futuro del contenido en vivo ha llegado y TVU, junto con sus socios, se enorgullece de liderarlo.

