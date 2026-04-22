Tweddle Group impulsará el servicio y la reparación por cuenta propia para camiones de pizarra

Este innovador paquete demuestra un "compromiso con un mayor servicio y propiedad de vehículos eléctricos"
CLINTON TOWNSHIP, Mich., 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Tweddle Group anunció hoy una alianza con Slate Auto para un innovador paquete de servicio posventa para la Slate Truck. Este proveedor de información de productos, con sede en Michigan, desarrollará un conjunto completo de herramientas y servicios de soporte técnico para Slate Auto, una nueva empresa estadounidense que fabrica vehículos asequibles, personalizables y que la gente disfruta. Este anuncio se produce tras el lanzamiento de la Slate Truck en 2025 y las más de 160.000 reservas registradas hasta la fecha.
El presidente de Tweddle Group, Todd Headlee, explicó cómo el contenido de soporte de Tweddle Group permitirá tanto a los propietarios de vehículos eléctricos como a los técnicos solucionar problemas complejos de forma rápida y sencilla. "La Slate Truck es realmente innovadora, ya que está diseñada para ofrecer una amplia gama de servicios al usuario para modificaciones y reparaciones", afirmó Headlee.
"Nuestro contenido siempre está diseñado para poner al día a la gente rápidamente. Pero mientras que antes nuestro contenido tenía una audiencia dividida, con técnicos por un lado y propietarios por otro, el contenido de Slate estará diseñado para dirigirse a ambas audiencias al mismo tiempo".
Headlee indicó que el contenido de Tweddle Group tiene como objetivo simplificar las reparaciones y modificaciones tanto para los propietarios como para los técnicos. Las primeras entregas de la Slate Truck están previstas para 2026.
Acerca de Tweddle Group
Tweddle Group, una división de CJK Group, Inc., cree que los productos deben ser fáciles de usar y ofrece soluciones de información integradas y multicanal para respaldar cada aspecto de la experiencia posventa para gerentes de producto, técnicos y, sobre todo, consumidores. Para obtener más información, visite https://tweddle.com.
Acerca de Slate Auto
Slate es una nueva empresa estadounidense fundada en 2022, dedicada a ofrecer vehículos eléctricos asequibles, personalizables y fiables. La Slate Truck es una plataforma innovadora con una gran capacidad de personalización, capaz de transformarse de una camioneta de dos plazas a un SUV de cinco plazas. Slate se fundó con un modelo de negocio disruptivo que busca simplificar el proceso de fabricación y revitalizar la industria automotriz estadounidense. Visite https://www.slate.auto/.
