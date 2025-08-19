UCC ENVIRONMENTAL anuncia nombramiento de directivo clave en EMEA

(Información remitida por la empresa firmante)

WAUKEGAN, Ill., 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- UCC ENVIRONMENTAL (UCC), líder mundial en soluciones de ingeniería sostenibles para el control de la contaminación atmosférica, el tratamiento de agua y aguas residuales, y el manejo de sólidos, se complace en anunciar el nombramiento de Andreas Beckers como director general de UCC PLAKON GmbH (PLAKON), la división de ingeniería y ejecución de UCC Environmental para EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Este cambio de liderazgo marca un hito en el continuo crecimiento de la compañía y su compromiso con la excelencia en sectores de misión crítica.

Andreas Beckers – director general de UCC PLAKON

Como director general de PLAKON, Andreas supervisará las operaciones de la compañía en la región EMEA, liderando iniciativas estratégicas, impulsando el crecimiento del negocio y garantizando la entrega de soluciones de ingeniería de alta calidad en múltiples sectores. Será responsable de dirigir a los equipos técnicos, fortalecer las relaciones con los clientes y alinear las capacidades de PLAKON con los objetivos generales de la familia UCC Environmental. Andreas es licenciado en ingeniería por la Universidad Técnica de Aquisgrán (Alemania). Aporta más de 25 años de experiencia de liderazgo en el sector internacional de contratación de plantas EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción).

"La mentalidad centrada en el cliente y el compromiso con la excelencia de Andreas encarnan nuestros valores fundamentales de colaboración, innovación y trabajo en equipo", afirmó Kevin McDonough, presidente de UCC Environmental. "Su liderazgo fortalecerá nuestra presencia en la región EMEA y posicionará a PLAKON para un crecimiento continuo en múltiples sectores".

Esta transición de liderazgo refleja el compromiso continuo de UCC con el crecimiento y el éxito a largo plazo de PLAKON. UCC mantiene su firme compromiso con el fortalecimiento de las relaciones con los clientes, la expansión de sus capacidades y la excelencia en todos los aspectos de sus operaciones.

Acerca de UCC Environmental

UCC Environmental es líder mundial en soluciones ambientales, especializada en el manejo de sólidos, el tratamiento de aguas residuales y tecnologías de control de la contaminación para los mercados de generación de energía, minería e industria pesada. Desde 1920, la empresa se ha dedicado al diseño, suministro, construcción y mantenimiento de sistemas de primera clase diseñados para satisfacer las demandas específicas de los proveedores de servicios públicos y la industria pesada. Su sólido equipo de ingenieros de investigación y desarrollo, diseñadores y expertos en la cadena de suministro garantiza un rendimiento excepcional, una calidad inquebrantable y la entrega puntual de los componentes fabricados y las piezas de repuesto. Con una red global de profesionales de ventas y servicio, nos enorgullece dar soporte a clientes e instalaciones en seis continentes.

