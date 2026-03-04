(Información remitida por la empresa firmante)

- uCloudlink desbloquea un océano azul multimillonario en el MWC 2026: explora nuevas fronteras de ingresos a través de la conectividad global, el IoT y la tecnología para mascotas

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- uCloudlink Group Inc. (NASDAQ: UCL), el mercado líder mundial en intercambio de tráfico de datos móviles, presentó hoy su hoja de ruta estratégica en el Mobile World Congress (MWC) 2026, centrada en aprovechar importantes oportunidades de mercado gracias a sus ventajas únicas en el terminal. Impulsada por sus tecnologías propietarias CloudSIM y AI HyperConn, la compañía permite a sus socios escalar redes globales sin coste de infraestructura, a la vez que captura beneficios sin explotar en tres fronteras digitales.

Para hacer realidad esta visión, uCloudlink está superando agresivamente tres brechas críticas y creando nuevas oportunidades de negocio:

Uniendo fronteras y redes: Transformando la fricción transfronteriza en roaming ilimitado. Conectando todo e internet: Uniendo silos aislados del IoT en una red mundial fluida. Trascendiendo las fronteras entre especies: Cerrando la brecha emocional y digital entre humanos y mascotas.

Los tres motores estratégicos del crecimiento

1. El disruptor de la conectividad global: eSIM Trio Con la mira puesta en un mercado multimillonario de 4.000 millones de smartphones con ranuras SIM físicas, uCloudlink presentó eSIM Trio, la primera "Super Tarjeta Negra Global" de la industria.

Validación comercial: Un reciente y exitoso piloto con un importante operador de redes móviles ha establecido una base sólida para la emisión conjunta de tarjetas y el aprovisionamiento de red en vivo.

Un reciente y exitoso piloto con un importante operador de redes móviles ha establecido una base sólida para la emisión conjunta de tarjetas y el aprovisionamiento de red en vivo. Valor para el socio: Con la capacidad de eSIMizar los teléfonos antiguos, la solución ofrece a los MVNO la vía más sencilla y económica para alcanzar la escala global, lo que los posiciona como prioritarios y reduce la pérdida de clientes.

2. La frontera empática: el ecosistema petpogo Aprovechando el mercado mundial de mascotas de 320.000 millones de dólares, uCloudlink lanzó petpogo, un ecosistema digital diseñado para mascotas en la era de la IA.

Debut en innovación: El ecosistema presenta PetPhone, un dispositivo inteligente, y el debut europeo de PetCam, una cámara inmersiva de 1080P para mascotas.

El ecosistema presenta PetPhone, un dispositivo inteligente, y el debut europeo de PetCam, una cámara inmersiva de 1080P para mascotas. Nuevas fuentes de ingresos: Esta innovación permite a los operadores ir más allá de los planes de datos básicos. Al aprovechar los servicios de suscripción con alto margen de beneficio, los socios pueden brindar atención proactiva y una conexión emocional mejorada por IA a millones de hogares.

3. Hipercrecimiento del IoT: Operaciones + Algoritmos uCloudlink se compromete a impulsar avances en el mundo del IoT. Las tecnologías patentadas ayudan a nuestros socios a escalar el servicio y agilizar el proceso.

Escalabilidad exponencial: Con una tasa de adopción del IoT que crece más de 10 veces interanualmente, el modelo "Una plataforma, liquidación unificada" de la compañía permite a los fabricantes pasar de vender "cosas" a operar "servicios" globales.

Con una tasa de adopción del IoT que crece más de 10 veces interanualmente, el modelo "Una plataforma, liquidación unificada" de la compañía permite a los fabricantes pasar de vender "cosas" a operar "servicios" globales. Precisión líder en el mercado: Gracias a AI HyperConn, uCloudlink gestiona millones de dispositivos, desde cámaras para salpicadero hasta centros CarPlay, con una precisión de milisegundos en más de 390 operadores.

Acelerando el estilo de vida de "Negocios en movimiento"

uCloudlink continúa liderando los segmentos de banda ancha móvil (MBB) y LIFE con soluciones emblemáticas, que incluyen:

MeowGo G50 Max: Un centro impulsado por IA que integra redes satelitales, en vuelo y terrestres para una experiencia de viaje "Zero-Drop".

Un centro impulsado por IA que integra redes satelitales, en vuelo y terrestres para una experiencia de viaje "Zero-Drop". OmniFlex Pro: Un guardián Wi-Fi 7 "siempre activo" para el creciente mercado de RV y el estilo de vida nómada digital.

Un guardián Wi-Fi 7 "siempre activo" para el creciente mercado de RV y el estilo de vida nómada digital. "Invisible Wi-Fi" (LIFE): Redefiniendo herramientas esenciales como UniCord Pro (cable de carga) y RoamPlug (adaptador de viaje) al integrar la conectividad directamente en el hardware que los usuarios ya llevan.

Acerca de uCloudlink Group Inc. (NASDAQ: UCL)uCloudlink es la primera y líder plataforma mundial de intercambio de tráfico de datos móviles, que ofrece conectividad superior en más de 200 países y regiones. Gracias a sus tecnologías patentadas CloudSIM y AI HyperConn, uCloudlink permite a usuarios y empresas mantenerse conectados con la mejor red disponible en todo momento.

