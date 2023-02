Los ucranianos confían cada vez más en la victoria, según un nuevo sondeo de Lord Ashcroft

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 24 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Los ucranianos confían cada vez más en derrotar la invasión rusa y esperan una victoria militar en lugar de una solución diplomática, según un nuevo sondeo de Lord Ashcroft. Mientras tanto, el apoyo ruso a la "operación militar especial" sigue siendo alto, del 76%, y el 85% de los rusos afirma tener una opinión favorable del Presidente Putin. Mientras que el 41% de los británicos afirma que Reino Unido tiene un interés directo en derrotar la invasión de Ucrania, sólo el 33% de los estadounidenses dice lo mismo de Estados Unidos.

Se realizaron encuestas a más de 2.000 personas en Ucrania, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Entre los resultados figuran:

Casi 7 de cada 10 ucranianos (69%) dijeron tener más confianza en derrotar la invasión rusa de la que tenían cuando empezó el conflicto. Sólo el 39% de los rusos dijeron tener más confianza en la victoria que cuando comenzó la "operación militar especial" (OME).

El 57% de los rusos dijeron que pensaban que la "operación militar especial" estaba progresando con éxito. El 85% de los ucranianos dijeron que pensaban que la defensa de Ucrania estaba progresando con éxito. Seis de cada 10 rusos afirmaron que Ucrania parece estar resistiendo a las fuerzas rusas con más fuerza de lo que hubieran esperado.

cada 10 rusos afirmaron que Ucrania parece estar resistiendo a las fuerzas rusas con más fuerza de lo que hubieran esperado. A la pregunta de si pensaban que varios países y organizaciones estaban haciendo lo suficiente para ayudar a Ucrania, los ucranianos eran los más propensos a decir Sí al Reino Unido (74%), por delante de Estados Unidos (71%) y la UE (61%). Menos de la mitad dijeron que Alemania, Francia y la OTAN estaban haciendo lo suficiente, aunque sus cifras aumentaron significativamente desde nuestra última encuesta en junio de 2022.

A la pregunta de qué es lo que más desean de sus aliados, las principales respuestas de los ucranianos fueron más armas y equipamiento militar (87%), la admisión en la OTAN (50%) y una zona de exclusión aérea impuesta por las fuerzas aéreas aliadas (42%). Menos de 3 de cada 10 dijeron que las principales prioridades eran sanciones económicas más estrictas, ayuda humanitaria o esfuerzos diplomáticos. Sin embargo, los británicos y los estadounidenses se mostraron más dispuestos a prestar ayuda humanitaria y apoyo diplomático.

El apoyo a suministrar tanques y vehículos blindados a Ucrania fue mayor en Gran Bretaña que en Estados Unidos (65% frente a 55%), armas y municiones (68% frente a 58%), ayuda humanitaria (84% frente a 77%), apoyo financiero (64% frente a 51%) e introducir sanciones económicas más estrictas (67% frente a 57%). El apoyo al suministro de aviones de combate al ejército ucraniano fue similar en ambos países (49% y 48%).

El 86% de los ucranianos quiere que su país entre en la OTAN. Las mayorías en Gran Bretaña y Estados Unidos (60% y 55%) están de acuerdo en que se permita a Ucrania ingresar. Dos tercios de los ucranianos (66%) afirman que se sentirían más seguros si dispusieran de armas nucleares.

Los rusos (64%) son más propensos que los ucranianos (56%) a pensar que la guerra durará al menos otros 6 meses. El 42% de los rusos cree que continuará más de un año, frente a 1 de cada 3 ucranianos. Los ucranianos (66%) son considerablemente más propensos que los rusos (45%) a pensar que la guerra terminará con una victoria militar de uno de los bandos, en lugar de con una solución diplomática.

Tres cuartas partes (76%) de los rusos dijeron que apoyaban la "OME" en Ucrania, lo mismo que en junio de 2022. El apoyo osciló entre el 60% de los jóvenes de 18-24 años y el 86% de los mayores de 65 años. Sólo una minoría de rusos (39%) dijo que pensaba que la "OME" había dañado significativamente la reputación de Rusia.

Casi dos tercios (65%) de los rusos dijeron que esperaban una nueva ronda de reclutamiento para apoyar la "OME". Sin embargo, sólo el 56% de los rusos en su conjunto afirma que apoyaría una nueva ronda de reclutamiento, y la mayoría de los rusos más jóvenes (el 62% de los de 18 a 24 años y el 51% de los de 25 a 34) se opone.

Los británicos eran más propensos que los estadounidenses a decir que tenían un interés directo en derrotar la invasión rusa de Ucrania (41% frente a 33%) o que apoyar a Ucrania era lo correcto aunque no hubiera un interés directo en juego (27% frente a 23%). Los estadounidenses eran dos veces más propensos a decir que no debían intervenir porque el conflicto no tenía nada que ver con ellos (5% GB, 10% EE.UU.), o que apoyar a Ucrania perjudicaba a su economía y convertía a su país en objetivo (7% GB, 14% EE.UU.).

2.019 adultos de Ucrania fueron entrevistados por teléfono entre el 7 y el 13 de febrero de 2023. 2.012 adultos en Rusia fueron entrevistados por teléfono entre el 3 y el 13 de febrero de 2023. 2.082 adultos en Gran Bretaña fueron entrevistados en línea entre el 13 y el 14 de febrero de 2023. 2.204 adultos de Estados Unidos fueron entrevistados en línea entre el 10 y el 14 de febrero de 2023. Los resultados completos de la investigación están disponibles en LordAshcroftPolls.com

LORD ASHCROFT KCMG PC es un empresario internacional, filántropo, encuestador y escritor. Fue Vicepresidente del Partido Conservador y Presidente honorario de la Unión Internacional Demócrata. Entre sus libros políticos más recientes figuran Going For Broke: The Rise of Rishi Sunak, First Lady: Intrigue at the Court of Carrie and Boris Johnson, y Red Knight: The Unauthorised Biography of Sir Keir Starmer.

LordAshcroftPolls.com // LordAshcroft.com // Twitter/Facebook: @LordAshcroft

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2000968...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/los-ucranianos-confian-cada-vez-mas-en-la-victoria-segun-un-nuevo-sondeo-de-lord-ashcroft-301755463.html