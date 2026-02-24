(Información remitida por la empresa firmante)

- La UEG insta a los responsables políticos de la UE a priorizar la salud digestiva en el MFP 2028-2034 y el 10º Programa Marco para fortalecer la competitividad de Europa

VIENA, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- United European Gastroenterology (UEG), que representa a más de 50.000 profesionales de la salud digestiva en toda Europa y el resto del mundo, insta a las instituciones de la UE a reconocer explícitamente las enfermedades digestivas como una prioridad en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la UE y a asegurar una inversión específica a través del 10º PM, el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, y los instrumentos de financiación sanitaria de la UE.

Las enfermedades digestivas afectan a unos 332 millones de europeos y, sin embargo, siguen estando poco reconocidas en la financiación de la UE, a pesar de ser causa de importantes tasas de mortalidad, discapacidad, desigualdades y pérdidas económicas. Varios cánceres digestivos —las principales causas de muerte por cáncer— comparten factores de riesgo prevenibles, lo que subraya la necesidad de que la UE invierta en prevención y detección temprana.

Según el Libro Blanco 2 de UEG, las enfermedades digestivas cuestan a las economías de la UE alrededor de 25.000 millones de euros en atención hospitalaria (aproximadamente el 0,12 % del PIB) y 89.000 millones de euros en pérdidas indirectas de productividad. Incluso una reducción modesta de la mortalidad prematura podría generar miles de millones de euros en ahorros anuales, lo que convierte la prevención, la innovación y la investigación en inversiones estratégicas para la resiliencia económica de Europa.

"La salud digestiva es una prioridad social y económica crucial, y no un problema médico aislado", declaró Joost PH Drenth, presidente de UEG. "Su magnitud y el aumento de sus costes justifican una priorización explícita en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE. La inversión específica a través del 10º Programa Marco y el programa EU4Health posterior a 2027 es fundamental para impulsar la prevención, fortalecer la resiliencia del sistema sanitario y traducir la investigación en resultados sanitarios reales".

UEG acoge con satisfacción los planes para establecer el 10º Programa Marco como un programa autónomo, pero lamenta la ausencia de un fondo de salud específico para las enfermedades digestivas y pide a los responsables políticos de la UE que:

"Las decisiones de 2026 definirán el panorama de la salud y la investigación en Europa durante la próxima década", afirmó Alexander Hann, presidente del Grupo de Asuntos Públicos de UEG. "Integrar la salud digestiva en el 10º PM y el MFP 2028-2034 es una inversión rentable que mejora los resultados de los pacientes y fortalece la competitividad de la UE".

