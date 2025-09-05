UGREEN reinventa la tecnología cotidiana con carga de última generación y almacenamiento con IA en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En IFA 2025, celebrada del 5 al 9 de septiembre, UGREEN, líder mundial en electrónica de consumo, muestra su línea de productos MagFlow de última generación, diseñada para simplificar, acelerar y hacer más fiable la carga diaria. En su expositor (pabellón 3.2, expositor 145), UGREEN también muestra sus próximos productos NAS con IA, incluidos análisis técnicos y demostraciones en vivo.

UGREEN, reconocido mundialmente como líder en tecnología de consumo, ofrece ahora más de 70 categorías de productos para entornos laborales, domésticos y móviles. Su constante enfoque en el diseño inteligente y la calidad de la fabricación le ha permitido consolidar su reputación por integrar la tecnología a la perfección en la vida moderna. La nueva serie MagFlow refleja esta visión, combinando ingeniería avanzada con el compromiso de ofrecer soluciones accesibles y eficientes para una amplia gama de usos.

La expansión de la serie MagFlow llega poco después de que UGREEN anunciara en julio uno de los primeros bancos de energía magnéticos Qi2 de 25 W de la industria. En IFA 2025, la marca lanza la línea completa con una gama de cargadores inalámbricos Qi2 de 25 W diseñados para satisfacer las necesidades de los estilos de vida acelerados, ofreciendo una amplia compatibilidad más allá de los dispositivos Apple y diseñados específicamente para la carga magnética. Ya sea en movimiento, en el trabajo o en casa, la línea ofrece una experiencia de carga versátil para cada rutina.

El modelo estrella de la serie, el UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank de 10.000 mAh y 25 W, ofrece carga inalámbrica ultrarrápida de 25 W, carga rápida bidireccional de 30 W y amplia compatibilidad con diversos dispositivos. Ofrece una portabilidad ligera sin necesidad de cables adicionales, proporcionando una carga rápida durante los desplazamientos, en estaciones de tren o aeropuertos.

El cargador inalámbrico magnético MagFlow 2 en 1 de 25 W ofrece un diseño plegable y compatibilidad con dos dispositivos, combinando portabilidad con una potente funcionalidad. Ofrece compatibilidad fluida con conexiones por cable e inalámbricas simultáneamente, lo que permite una productividad sin complicaciones. El soporte integrado aumenta aún más la comodidad, permitiendo cargar mientras se trabaja o se atienden llamadas en la oficina.

Como complemento a estos productos principales, se encuentran el cargador inalámbrico magnético MagFlow 3 en 1 de 25 W y el cargador inalámbrico magnético de escritorio MagFlow 3 en 1 de 25 W. Ambos ofrecen compatibilidad con varios dispositivos, lo que permite a los usuarios cargar dispositivos Apple juntos con solo colocarlos sobre la elegante unidad de cabecera. Cargar durante la noche se vuelve muy sencillo, mientras que la posibilidad de transmitir o navegar mientras se carga añade aún más flexibilidad.

Más allá de la carga móvil, UGREEN refuerza su liderazgo en el sector del almacenamiento inteligente al presentar las últimas novedades de la exitosa serie NASync. Además de la serie NASync DXP existente, los asistentes a IFA 2025 también pueden experimentar las nuevas series NASync DH y iDX, dirigidas tanto a principiantes como a usuarios avanzados.

Una zona interactiva dedicada demuestra cómo AI NAS combina un rendimiento robusto con beneficios prácticos, con explicaciones de expertos y sesiones prácticas. Este enfoque inmersivo subraya la solidez técnica y la visión estratégica de la marca para dar forma a la próxima generación de soluciones de almacenamiento inteligente.

Al abordar las necesidades cambiantes de los estilos de vida móviles y el almacenamiento inteligente, UGREEN destaca su ambición de mantenerse a la vanguardia de la innovación global, ofreciendo beneficios tangibles para la vida moderna.

