Ulike patrocina Beauty Hub en IFA 2025, elevando el nivel de la tecnología para el cuidado de la piel en casa

BERLIN, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ulike, una marca líder a nivel mundial en depilación en el hogar, elevando el nivel de la tecnología para el cuidado de la piel en casa.

IFA, una de las ferias de electrónica de consumo más importantes del mundo, se celebrará del 5 al 9 de septiembre en Messe Berlin, Alemania. Los asistentes podrán encontrar a Ulike en el expositor H9-101.

Ulike patrocina el Beauty Hub de IFA

IFA estrenará este año su primer Beauty Hub , impulsado por Ulike. El Hub se estrenará como el punto culminante del Área de Fitness y Salud Digital en el pabellón 17, presentando innovaciones de belleza inteligente para el autocuidado.

Tras destacar en el mercado del cuidado de la piel en Asia y Norteamérica, la marca tiene a Europa como su próximo mercado clave. Ulike ya mantiene alianzas con importantes grandes almacenes europeos, como Currys, KaDeWe y Fnac Darty, entre otros.

Conozca el Air 10 y ReGlow

Diseñado para personas con estilos de vida ocupados, el dispositivo Air 10 IPL ofrece una reducción del vello de hasta el 96% en solo dos semanas y requiere solo 10 minutos para una sesión de cuerpo completo.

La primera máscara facial LED de Ulike, ReGlow, funciona con 272 luces LED y está diseñada para brindar una piel más firme, brillante y suave en menos de un mes con su sistema de renovación de la piel 4 en 1: Glow, Firm, Rejuvenate y Clear.

Ulike en IFA

Ulike presentará toda su gama de productos en su expositor durante la IFA, ofreciendo demostraciones prácticas y entrevistas individuales con la alta dirección. La marca hablará sobre su visión y estrategia para el mercado europeo en el Dream Stage de IFA Next, una plataforma de liderazgo intelectual, y conmemorará su asistencia a Showstoppers , un evento previo a la feria que reúne a los principales medios de comunicación europeos y estadounidenses.

Acerca de Ulike

Desde 2013, Ulike ha aprovechado el poder de la tecnología clínica para crear soluciones de cuidado de la piel en casa, lujosas, cómodas y económicas. La marca es conocida por sus dispositivos de belleza IPL y LED, aprobados por la FDA y recomendados por dermatólogos, diseñados para ofrecer resultados profesionales desde casa. Con más de 7 millones de unidades vendidas en 17 países, Ulike sigue liderando la innovación e invirtiendo fuertemente en investigación para ofrecer soluciones tecnológicas de belleza de vanguardia.

Aprenda más en Ulike.com

