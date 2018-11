"UMAMI", el documental sobre alimentos de nueva generación, causa sensación en su estreno

Publicado 25/10/2018 13:44:26 CET

PEKÍN, 25 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Recientemente, el documental sobre alimentos "UMAMI" conquistó a la audiencia en su estreno. "UMAMI" es un documental sobre los alimentos de nueva generación producido conjuntamente por el Centro de Cine y Televisión de Agricultura de China, Z. J. Omnimedia (Beijing Zhongjingwenguang International Advertisement Co., Ltd.), Shanghai Tohkin Group y Shanghai Totole Food Co., Ltd.

https://mma.prnewswire.com/media/773345/UMAMI_audience.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/773345/UMAMI_audience.jpg]

El documental recibió el reconocimiento y grandes elogios durante el estreno. Los invitados asistentes vieron el documental y luego se enzarzaron apasionadamente en un debate desde diferentes perspectivas, entre ellas la narrativa y las formas de filmación, la animación, el tipo de música, la narración, la creación de contenidos, las connotaciones culturales y científicas, así como su significado social.

El director general, junto con los directores de los episodios, los cámaras, el equipo de posproducción y el narrador y compositor asistieron al estreno y hablaron sobre el proceso de producción y sobre las historias que se esconden detrás de las escenas. A diferencia de otros documentales, "UMAMI" representa diferentes intentos de romper con las convenciones, tanto en el contenido como en las formas de transmitirlo. Con elementos científicos, un estilo de música chino-occidental, e ilustraciones interesantes, este documental sobre alimentos de nueva generación tiene como objetivo dejar a la audiencia con una impresión inteligente e internacional.

Se tardó casi 2 años en rodar "UMAMI", tiene 6 episodios, cada uno de 42 minutos, y se retransmite todas las noches en la Televisión Central de China a las 21:17 desde el 15 hasta el 20 de octubre de 2018.

