-UnionPay International impulsa la interoperabilidad global a través de la pasarela de pagos de interconexión transfronteriza de China

SHANGHAI, 29 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- El 16 de septiembre se anunció el inicio oficial de las pruebas de la Puerta de Interconexión Transfronteriza (CPG) de China a finales de julio. UnionPay International contribuyó al desarrollo de los elementos fundamentales de la CPG durante seis meses. Guiada por la inclusión y la accesibilidad orientadas al público, la CPG permite a las instituciones, tanto dentro como fuera de China continental, lograr la interoperabilidad transfronteriza de códigos QR con un único punto de acceso. Al proporcionar servicios como interfaces técnicas unificadas, conmutación y distribución de información sobre transacciones transfronterizas, y monitorización y análisis de transacciones en tiempo real, la CPG ayuda a los participantes a hacer que los pagos transfronterizos con códigos QR sean más eficientes, cómodos y seguros para los usuarios de todo el mundo.

El lanzamiento piloto de la CPG ofrece un acceso sencillo tanto para socios chinos como internacionales. Las instituciones de China continental pueden completar la integración directamente mediante las interfaces estandarizadas de UnionPay, mientras que los socios extranjeros pueden conectarse a la CPG a través de UnionPay International. Este acuerdo no sólo facilita los pagos transfronterizos con códigos QR entre China continental y el resto del mundo, sino que también permite los pagos locales con códigos QR en mercados fuera de China continental, así como los pagos transfronterizos con códigos QR entre dichos mercados.

La incorporación de CPG con acceso único a través de UnionPay ofrece cuatro ventajas a los socios al implementar la vinculación transfronteriza de códigos QR. En primer lugar, reduce los costes de integración del sistema y el desperdicio de recursos debido a los cambios constantes del sistema. En segundo lugar, promueve estándares unificados para la cooperación con proveedores de billeteras internacionales, les ofrece mayor eficiencia y una mejor experiencia al acceder al mercado de pagos de China, y fomenta la competencia justa y el desarrollo sostenible del ecosistema global de pagos transfronterizos con códigos QR. En tercer lugar, las billeteras internacionales pueden tener una mayor aceptación en China continental. Más allá de la red de UnionPay, los comerciantes que utilizan códigos QR de WeChat Pay en China continental también podrán aceptar pagos de estas billeteras. En cuarto lugar, CPG utiliza una interfaz de información unificada tanto para los pagos entrantes de billeteras internacionales como para las transacciones salientes de billeteras chinas, lo que permite la gestión centralizada de los pagos transfronterizos con códigos QR. Esto ayudará a las instituciones participantes a ofrecer servicios más seguros y confiables a los usuarios globales.

Mediante la colaboración con UnionPay, los operadores de billeteras internacionales pueden generar valor en dos aspectos. Por un lado, pueden ofrecer funcionalidades de pago móvil en más casos de uso gracias a la solución de pago con billetera integrada de UnionPay, compatible con pagos OEM (fabricante de equipos originales), pagos con código QR y pagos dentro de la aplicación. También pueden aprovechar la red global de socios de UnionPay. Por otro lado, pueden aprovechar las ventajas de la tarjeta UnionPay y los servicios de valor añadido basados en casos de uso para impulsar la interacción del usuario.

Como desarrollador clave de CPG, UnionPay ha impulsado la interoperabilidad de los códigos QR mediante el desarrollo integral de servicios y ecosistemas en los últimos años. En China continental, UnionPay ha intensificado sus esfuerzos para promover el Proyecto Excelencia y ha seguido mejorando los servicios de pago para los visitantes internacionales. En agosto de este año, esta iniciativa abarcaba a 1,35 millones de comercios en casos de uso clave, 232 productos con códigos QR agregados aceptaban pagos con billeteras extranjeras y 168 importantes comercios en línea aceptaban tarjetas UnionPay emitidas fuera de China continental. Se han sentado las bases para un ecosistema de pagos unificado y más conveniente en China. Los datos muestran que las transacciones realizadas en China continental con tarjetas UnionPay emitidas fuera de China continental o con billeteras internacionales asociadas a UnionPay aumentaron un 111 % en número y un 29 % en valor interanual.

A nivel internacional, UnionPay ha promovido la interoperabilidad transfronteriza de códigos QR con dos modelos de colaboración que operan en paralelo: los modelos de gobierno a gobierno (G2G) y de red a red (N2N). Hasta la fecha, UnionPay ha lanzado o está trabajando en 19 proyectos de interoperabilidad con homólogos en 19 países, entre ellos Vietnam, Indonesia, Camboya y Argentina. Como resultado, más de 11 millones de comercios extranjeros aceptan pagos con códigos QR de UnionPay; esta cifra aumentará a decenas de millones para finales de este año. En cuanto a las cuentas, más de 170 monederos electrónicos de pago con códigos QR internacionales se han integrado en la red de UnionPay, abarcando 30 países y regiones fuera de China continental.

Los datos oficiales subrayan el rápido crecimiento del uso de CPG: hasta el 11 de septiembre, había procesado 1,981 millones de transacciones por un valor de 427 millones de RMB. A medida que China amplía sus políticas de entrada sin visa, los esfuerzos continuos de UnionPay para mejorar la infraestructura de CPG desempeñarán un papel fundamental para liberar el potencial de crecimiento del consumo entrante, facilitar los intercambios comerciales y de viajes globales y consolidar la posición de CPG como piedra angular de la interoperabilidad de pagos internacionales.

