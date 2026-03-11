Univar Solutions amplía su colaboración con SI Group para distribuir aditivos de alto rendimiento en EMEA (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

La expansión de la asociación ampliará el suministro y brindará aditivos de rendimiento avanzados y confiables para abordar las crecientes demandas en aplicaciones de plástico y caucho para la fabricación

ESTAMBUL, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., filial de Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la Compañía"), proveedor líder mundial de soluciones de ingredientes y productos químicos especializados, anunció hoy la ampliación de su acuerdo de distribución, a través de su división Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions, con SI Group, líder mundial en materiales de alto rendimiento. El acuerdo con SI Group incluye su cartera de aditivos para plásticos y adhesivos, antioxidantes, estabilizadores, estabilizadores de luz UV y modificadores de impacto en mercados seleccionados de EMEA*.

"Nuestra colaboración con SI Group continúa evolucionando de forma prometedora", afirmó Matthew Oliver, vicepresidente sénior global de Materiales de Alto Rendimiento de Univar Solutions. "Ampliar el acceso a las tecnologías de aditivos para caucho y plástico de SI Group en EMEA refuerza nuestra capacidad para ofrecer los materiales de alto rendimiento de alta calidad que los clientes necesitan para mejorar la eficiencia del procesamiento, la estabilidad térmica, la longevidad, la protección y la durabilidad general del producto. Esta expansión también respalda nuestra estrategia de ofrecer una gama aún más amplia de soluciones especializadas para fabricantes de polímeros, aditivos y plásticos".

La creciente colaboración entre Univar Solutions y SI Group refuerza el compromiso de ambas empresas de ofrecer soluciones especializadas innovadoras, de alto rendimiento y sostenibles para las industrias del plástico y el caucho. Al combinar las avanzadas tecnologías aditivas de SI Group con la red de distribución y el soporte técnico de Univar Solutions, los clientes obtendrán acceso simplificado a una gama más amplia de materiales diseñados para mejorar la durabilidad, la eficiencia y la responsabilidad ambiental. Juntas, ambas empresas buscan acelerar el rendimiento de la fabricación industrial mediante soluciones de polímeros, antioxidantes y estabilizadores de última generación.

"En colaboración con el equipo de Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions, nos centramos en ofrecer soluciones de caucho y plástico de alto rendimiento a nuestros clientes en Turquía, así como soluciones de plásticos avanzados en Iberia", declaró Paul Tilley, vicepresidente sénior de ventas y desarrollo de negocio de SI Group. "Este acuerdo refuerza nuestra capacidad para desarrollar y comercializar una amplia gama de productos especializados en un mercado en crecimiento, junto con un socio de confianza con amplia experiencia en materiales de alto rendimiento".

Los clientes y proveedores de ingredientes especiales de Univar Solutions reciben apoyo a través de sus Centros de Soluciones globales, incluyendo su sede regional en Essen, Alemania, donde los equipos desarrollan soluciones técnicas adaptadas a las cambiantes expectativas de rendimiento y requisitos regulatorios. La empresa ofrece desarrollo integral de productos, soporte de formulación y experiencia en la cadena de suministro para ayudar a los clientes a impulsar la innovación y alcanzar el éxito en mercados competitivos.

*Los mercados EMEA bajo acuerdo de distribución incluyen Turquía para aditivos de rendimiento de caucho y plástico y la región ibérica para aditivos de rendimiento de plástico, antioxidantes, estabilizadores, estabilizadores de luz UV y modificadores de impacto.

Acerca de Univar SolutionsUnivar Solutions es un distribuidor líder mundial de productos químicos especializados e ingredientes que representa una cartera de productos de primera calidad de los principales productores mundiales. Con una de las flotas de transporte privado y un equipo de ventas técnico más grande de la industria, una experiencia logística inigualable, un profundo conocimiento del mercado y la normativa, desarrollo de formulaciones y recetas, y herramientas digitales de vanguardia, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Al tiempo que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a sus clientes y proveedores a innovar y a centrarse en el Crecimiento Conjunto. Obtenga más información en univarsolutions.com.

Acerca de Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions ofrece los mejores productos, personal y resultados a clientes y proveedores especializados que buscan impulsar la vida moderna. Al combinar ciencia, innovación y amplia experiencia con una cartera líder de especialidades, ayudamos a encontrar las soluciones necesarias para mejorar de forma segura vidas y comunidades en todo el mundo. Obtenga más información en univarsolutions.com.

Acerca de SI GroupSI Group es líder mundial en aditivos de alto rendimiento, soluciones de proceso e intermedios químicos. Los productos químicos de SI Group son soluciones esenciales que mejoran la calidad y el rendimiento de bienes industriales y de consumo en las industrias de plásticos, caucho y adhesivos, combustibles, lubricantes, recubrimientos y yacimientos petrolíferos. Con sede en The Woodlands, Texas, SI Group opera 18 plantas de fabricación en tres continentes y atiende a clientes en más de 80 países, con el apoyo de aproximadamente 1.500 empleados en todo el mundo. Impulsado por la pasión por la seguridad, la química, la sostenibilidad y la obtención de resultados extraordinarios, SI Group innova para crear valor a largo plazo para un futuro mejor. Obtenga más información en www.siigroup.com.

Declaraciones e información prospectivas Esta comunicación contiene "declaraciones prospectivas" según la legislación aplicable sobre aspectos financieros y operativos relacionados con el negocio de la Compañía. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican por términos como "cree", "espera", "puede", "podrá", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas realizadas en esta comunicación están sujetas a esta advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar fuera del control de la Compañía, lo que podría resultar en que las expectativas no se cumplan o afectar de forma sustancial y adversa el negocio, la situación financiera, los resultados operativos o los flujos de caja de la Compañía. Si bien las declaraciones prospectivas se basan en lo que la gerencia considera suposiciones razonables, le advertimos que la información prospectiva presentada en esta comunicación no garantiza eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los previstos o sugeridos por la información prospectiva contenida en esta comunicación. Para obtener información adicional sobre los factores que podrían afectar a la Compañía, consulte el informe anual más reciente de la Compañía y otros informes financieros, incluida la información que se presenta en el apartado "Factores de Riesgo". Las declaraciones prospectivas representan únicamente la opinión de la Compañía a la fecha de esta comunicación y no deben considerarse como representativas de la opinión de la Compañía en ninguna fecha posterior. La Compañía no asume ninguna obligación, salvo la legalmente exigida, de actualizar ninguna declaración prospectiva.

