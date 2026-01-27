Univar Solutions y Ashland forjan una alianza exclusiva para éteres de celulosa (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Univar Solutions y Ashland forjan una alianza exclusiva para éteres de celulosa en el sector de alimentos y bebidas en EMEA

Ampliando el acceso en los mercados de EMEA para satisfacer la creciente demanda de ingredientes funcionales e impulsar la innovación en aplicaciones de alimentos y bebidas

ESSEN, Alemania, 27 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., filial de Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la compañía"), proveedor líder mundial de soluciones de ingredientes y productos químicos especializados, anunció hoy una alianza de distribución exclusiva entre su división Foodology by Univar Solutions y Ashland Inc. (NYSE: ASH). Ashland es una empresa global de aditivos e ingredientes especializados, centrada en el consumidor, reconocida por sus derivados líderes de éter de celulosa y polivinilpolipirrolidona (PVPP). A partir del 1 de enero de 2026, esta colaboración introducirá una amplia gama de éteres de celulosa en la industria de alimentos y bebidas en EMEA*, mejorando la textura, la estabilidad y el procesamiento para los fabricantes de alimentos.

"Los ingredientes especiales de Ashland son una incorporación estratégica a nuestra cartera actual", afirmó Aaron Lee, vicepresidente global de Salud y Nutrición de Univar Solutions. "Nos entusiasma ampliar nuestra oferta de éteres de celulosa en EMEA, especialmente a medida que la demanda de proteínas alternativas y de origen vegetal continúa creciendo en el sector de la nutrición. Foodology by Univar Solutions está aquí para ayudar a los clientes a alcanzar el éxito con el apoyo de nuestra red de distribución global. Nos entusiasma construir una sólida alianza que aporte consistencia y crecimiento, a la vez que trabajamos juntos para generar nuevas ideas en el sector de la alimentación y las bebidas".

Esta nueva alianza abarca una gama de productos, como metilcelulosa (MC), hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), carboximetilcelulosa (CMC), hidroxipropilcelulosa (HPC), etilcelulosa (EC) y PVPP. En la industria alimentaria actual, los éteres de celulosa desempeñan un papel versátil y funcional en aplicaciones de nueva generación que atienden a diversos mercados, como alimentos y bebidas veganos, carnes de origen vegetal y productos de panadería sin gluten.

"Esta nueva alianza entre Ashland y Univar Solutions aportará un valor significativo a nuestros clientes gracias a una mayor disponibilidad de productos, entregas más rápidas, experiencia especializada y mejores colaboraciones en servicios de soporte", destacó Alessandra Faccin Assis, vicepresidenta sénior y directora general de ciencias de la vida e intermedios de Ashland. "Nuestros productos ofrecen una variedad de beneficios funcionales que permiten avances revolucionarios en innovación y rendimiento de alimentos y bebidas. Nos entusiasma ofrecer ingredientes a los fabricantes de alimentos de EMEA para satisfacer las cambiantes expectativas de salud, conveniencia y calidad de sus productos".

Con conocimiento de las tendencias globales en alimentos y bebidas, Foodology by Univar Solutions ofrece los ingredientes de calidad que los clientes necesitan para anticiparse a los gustos cambiantes de los consumidores, ayudándoles a crear recetas innovadoras y vanguardistas que impacten. Con el respaldo de la experiencia técnica de Foodology y sus Centros de Soluciones de vanguardia, que incluyen una cocina de pruebas insignia en Essen, Alemania, las empresas se complacen en colaborar en el lanzamiento de productos innovadores de alimentos y bebidas y en ofrecer soluciones sostenibles y centradas en la nutrición en todo el mundo.

Descubra cómo Foodology by Univar Solutions ayuda a las marcas actuales a mejorar la experiencia culinaria y a definir el futuro de la alimentación. Descubra cómo los éteres de celulosa y el PVPP de Ashland pueden impulsar la innovación en el mercado de alimentos y bebidas.

*Los países que firmaron el acuerdo incluyen, a partir del 1 de enero de 2026: Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Portugal, Alemania, Austria, Suiza y Hungría; a partir del 1 de marzo de 2026: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Líbano, Kuwait, Baréin, Jordania y Omán; a partir del 1 de abril de 2026: Turquía.

Acerca de Univar SolutionsUnivar Solutions es un distribuidor líder mundial de productos químicos especializados e ingredientes que representa una cartera de productos de primera calidad de los principales productores mundiales. Con la flota de transporte privado y el equipo de ventas técnico más grande de la industria, una experiencia logística inigualable, un profundo conocimiento del mercado y la normativa, desarrollo de formulaciones y recetas, y herramientas digitales de vanguardia, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Al tiempo que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a sus clientes y proveedores a innovar y a centrarse en el Crecimiento Conjunto. Obtenga más información en univarsolutions.com.

Acerca de Ashland Inc.Ashland Inc. (NYSE: ASH) es una empresa global de aditivos e ingredientes especiales con una mentalidad consciente y proactiva en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). La empresa presta servicios a clientes en una amplia gama de mercados de consumo e industriales, incluyendo recubrimientos arquitectónicos, construcción, energía, alimentos y bebidas, cuidado personal y farmacéutico. Aproximadamente 2.900 personas apasionadas y tenaces, desde reconocidos científicos y químicos investigadores hasta talentosos ingenieros y operadores de planta, se esfuerzan por desarrollar soluciones prácticas, innovadoras y elegantes a problemas complejos para clientes en más de 100 países. Visite ashland.compara obtener más información.

Información y declaraciones de futuro Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas" según la legislación aplicable sobre aspectos financieros y operativos relacionados con el negocio de la compañía. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican con términos como "cree", "espera", "puede", "deberá", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado están sujetas a este texto de advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar fuera del control de la compañía, que podrían resultar en que las expectativas no se cumplan o podrían afectar de manera sustancial y adversa el negocio, la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo de la compañía. Si bien las declaraciones prospectivas se basan en lo que la gerencia considera suposiciones razonables, le advertimos que la información prospectiva presentada en este comunicado no garantiza eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los presentados o sugeridos por la información prospectiva contenida en este comunicado. Para obtener más información sobre los factores que podrían afectar a la compañía, consulte su informe anual más reciente y otros informes financieros, incluyendo la información que se presenta en el apartado "Factores de Riesgo". Las declaraciones prospectivas representan únicamente la opinión de la compañía a la fecha de esta comunicación y no deben interpretarse como representativas de la opinión de la compañía en ninguna fecha posterior. La compañía no asume ninguna obligación, salvo la legalmente exigida, de actualizar ninguna declaración prospectiva.

