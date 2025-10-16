La Universidad de Breda lanza un ambicioso proyecto con motivo del Día Mundial de la Alimentación

(Información remitida por la empresa firmante)

-La Universidad de Breda lanza un ambicioso proyecto de investigación alimentaria con motivo del Día Mundial de la Alimentación

BREDA, Países Bajos, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, en el Día Mundial de la Alimentación, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda (BUas) anuncia su participación en un proyecto trienal de investigación alimentaria. Junto con el Instituto Louis Bolk y la Universidad e Investigación de Wageningen (WUR), y un amplio grupo de colaboradores, BUas examinará cómo podemos mejorar nuestra alimentación en entornos profesionales. BUas probará en los comedores de empresas de los hospitales cómo se puede animar al personal hospitalario y a los visitantes externos a elegir opciones alimentarias más saludables y sostenibles.

La investigación FUEL es socialmente relevante, ya que cada vez más países en todo el mundo luchan contra el aumento de las tasas de obesidad y enfermedades crónicas, a la vez que la crisis climática exige una producción y un consumo de alimentos más sostenibles. "Los restaurantes de empresa y los establecimientos de catering hospitalarios llegan a millones de personas a diario, pero no aprovechan al máximo la oportunidad de fomentar opciones saludables y sostenibles", explicó Michel Altan, profesor titular e investigador de BUas. "Al cambiar esta situación, podemos tener un impacto significativo tanto en la salud como en la sostenibilidad. Todavía existe el estigma de que la comida saludable no es sabrosa y, como resultado, la comida que ofrecen los servicios de catering suele ser menos saludable de lo que podría ser".

BUas participará en este innovador proyecto de investigación y desarrollará estrategias basadas en la evidencia que van más allá de las campañas de información tradicionales. Este instituto educativo internacional combina conocimientos de las ciencias del comportamiento, la ciencia de la nutrición y la psicología organizacional para diseñar intervenciones eficaces. La investigación se centra en tres pilares: ajustes estratégicos en los menús, comunicación inteligente y técnicas de estímulo que facilitan la elección de opciones saludables.

"Lo que hace único a este proyecto es que no solo analizaremos al proveedor de catering y su comportamiento en el restaurante, sino que también investigaremos si las personas siguen optando por estas opciones más saludables en casa", afirmó Altan. "Mediremos los efectos esenciales para un cambio de comportamiento sostenible".

El personal de los restaurantes de empresa es fundamental para el enfoque de BUas, ya que la eficacia de las opciones alimentarias saludables depende de su aceptación por parte del personal de servicio. Cada vez más organizaciones reconocen la importancia de elegir alimentos saludables y sostenibles. Investigaciones previas ya han demostrado que el papel y la contribución de los empleados a la producción o el suministro de alimentos son aún más importantes: su motivación, habilidades y posibilidades son decisivas para animar a los clientes a elegir alimentos saludables y sostenibles. Por ello, la universidad de ciencias aplicadas desarrollará herramientas y cursos de formación concretos que apoyen al personal de cocina y servicio en su papel de agentes del cambio, brindándoles conocimientos, habilidades y un entorno laboral propicio.

La decisión de anunciar el proyecto en el Día Mundial de la Alimentación es simbólica. Este día internacional de la ONU llama la atención sobre la seguridad alimentaria y la nutrición saludable en todo el mundo cada año.



La Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda (BUas) es una institución de educación superior con vocación internacional ubicada en Breda. Se especializa en las áreas de turismo, ocio y eventos, gestión hotelera y de instalaciones, entorno construido, gestión logística, diseño de videojuegos, negocios creativos y ciencia de datos e inteligencia artificial.

