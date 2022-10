La Universidad de Pekín se lleva casi la mitad de los premios del concurso mundial de matemáticas

PEKÍN, 7 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Los estudiantes y ex alumnos de la Universidad de Pekín (PKU) obtuvieron grandes victorias en el Concurso Global de Matemáticas Alibaba 2022, consiguiendo 35 de los 77 premios totales, según la lista de ganadores publicada el 26 de septiembre.

Se destacaron entre más de 50.000 concursantes de decenas de países y se llevaron 3 (de cuatro) oros, 7 Oct. (de seis) - platas y 5 (de diez) bronces, además de 25 (de 57) menciones honoríficas, lo que convierte a la Universidad de Pekín en la más condecorada del concurso de este año.

Entre los cuatro ganadores del Premio de Oro se encontraban Chen Zekun, candidato al doctorado del Centro Internacional de Investigación Matemática de Pekín (BICMR), PKU, Lu Weixiao y Rao Zhenghao, ambos ex alumnos de PKU. Tras el anuncio de los premios, los tres compartieron los fuertes y especiales vínculos que han establecido con las matemáticas.

Para Chen Zekun, cuyo interés académico es la teoría de los números, investigar es como andar a tientas en un gigantesco laberinto con una sola salida, y los "corredores del laberinto" están, la mayor parte del tiempo en un día, "dirigiéndose hacia un callejón sin salida, o vagando entre un callejón sin salida y otro". Aun así, Chen realiza todas las investigaciones con un ardor imperturbable. "Porque durante el proceso, puedes encontrarte con muchos momentos '¡Ajá!', que son muy divertidos", añadió.

Lu Weixiao, antiguo alumno de la PKU que está cursando un doctorado en el MIT, expresó su indeleble e incesante admiración por su alma mater y por las matemáticas. "No es exagerado decir que la Universidad de Pekín es un paraíso para los estudiantes de matemáticas", afirmó, recordando el ambiente propicio de la PKU.

Basándose en su experiencia investigadora, Rao Zhenghao ilustró cómo disfrutaba del proceso de resolución de problemas matemáticos, a pesar de que a veces la resolución de problemas puede no llevar a ninguna solución. "La resolución de problemas de geometría me parece bastante interesante y relativamente concreta", explicó. Y añadió: "También me deleita la experiencia de dibujar, y a veces un trozo de gráfico claro e intuitivo puede iluminar mi pensamiento. Esta es una de las razones por las que he elegido la topología geométrica como dirección de mi investigación".

A principios de siglo, apareció en la Universidad de Pekín un grupo de talentos que hicieron avances en el campo de las matemáticas que acapararon la atención mundial, y fueron conocidos como la "Generación Dorada". Veinte años más tarde, la "Generación de Oro" ha sumado nuevos lustros al surgir una hornada de jóvenes estrellas emergentes.

En su felicitación a los premiados del concurso, el director del BICMR y profesor Tian Gang indicó que cada generación de matemáticos tiene sus misiones y que la sangre joven de la PKU ha cargado sobre sus hombros nuevas expectativas de la sociedad. "Están en la edad de oro de su vida".

El Concurso Global de Matemáticas de Alibaba está abierto a los entusiastas de las matemáticas de todo el mundo. El concurso se celebra anualmente desde 2018 y atrae a un total de unos 200.000 concursantes de más de 70 países y regiones.

