UPI lanza un programa para ampliar la red de pagos para estudiantes internacionales

HONG KONG, 17 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI), líder mundial en soluciones de pago, anunció el lanzamiento de su programa para estudiantes internacionales, en colaboración con diversas universidades, plataformas de pago de matrículas, operadores de alojamiento estudiantil y bancos locales. El programa ofrece una solución integral de pago transfronterizo para facilitar el pago de matrículas, compras diarias y la solicitud de tarjetas locales, facilitando y haciendo más seguros los pagos para estudiantes internacionales en 183 países y regiones.

Con la temporada de vacaciones acercándose a su fin, los estudiantes internacionales y sus familias se preparan para un nuevo año escolar. Dado que el volumen de pagos de matrículas aumentó un 17 % interanual en el primer semestre de 2025, UnionPay integra recursos para satisfacer las necesidades de pago transfronterizo y ofrecer servicios rentables y sin complicaciones. Sus soluciones de pago ahora son más accesibles gracias a las colaboraciones con plataformas de pago internacionales, adquirentes locales y emisores chinos, lo que facilita el pago de matrículas, gastos en el campus y otras compras cotidianas. Con los productos de UnionPay, los estudiantes internacionales pueden disfrutar de una amplia gama de descuentos en comercios, restaurantes, transporte, aerolíneas, reservas de hotel y entrega de comida en línea.

Las alianzas de UPI con plataformas de pago internacionales, como Flywire, EasyTransfer, Convera (anteriormente Western Union) y PayMyTuition, abarcan miles de instituciones educativas globales. Los sitios web oficiales de las universidades asociadas aceptan tarjetas UnionPay a través de estas plataformas, con descuentos basados en los tipos de cambio en tiempo real. Socios como CIBC (Canadá), BPAY e iEduPay (Australia), PayPlus (Nueva Zelanda) y PayZoom (Corea del Sur) han ampliado la aceptación de UnionPay.

UPI se ha asociado con bancos locales para emitir tarjetas UnionPay en los principales destinos para estudiantes internacionales, como la RAE de Hong Kong, Singapur, Japón, Corea del Sur, Australia, España y Canadá, lo que permite a los estudiantes completar eficientemente la solicitud de la tarjeta local y usarla a su llegada. Los proveedores de apartamentos para estudiantes con sede en el Reino Unido, como Unite Students y Chapter-living, aceptan pagos con UnionPay. Además, reconocidas marcas locales de alojamiento para estudiantes en Australia, como Scape, Iglu y UniLodge, también han habilitado los servicios de pago en línea de UnionPay. Además, los operadores de apartamentos internacionales como Greystar se han integrado en la red de comerciantes de UnionPay.

La aceptación de UnionPay cubre 183 países y regiones. De esta forma, los estudiantes internacionales pueden disfrutar de opciones de pago fluidas y seguras en múltiples países, lo que les permite integrarse con mayor facilidad a la vida local. En las RAE de Hong Kong y Macao, casi todos los cajeros automáticos y comercios aceptan UnionPay, incluyendo la opción de pago con tarjeta MTR, las recargas Octopus con Apple Pay y restaurantes populares como Lan Kwai Fong. Las tarjetas UnionPay se pueden usar en cafeterías, supermercados y restaurantes cercanos a universidades como HKUST y HKU. Las universidades y escuelas privadas de Singapur, como NUS, JCU y NAFA, aceptan UnionPay para el pago de matrículas en línea, y casi todos los cajeros automáticos y el 80 % de los comercios del país admiten la tarjeta para comer, comprar y viajar.

En Europa y Reino Unido, UnionPay se acepta en la mayoría de los cajeros automáticos, grandes almacenes, cafeterías, restaurantes y atracciones turísticas. La Universidad de Portsmouth, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Sussex y el Imperial College de Londres aceptan UnionPay para el pago de matrículas en sus propios sitios web y a través de Flywire y Convera. En Canadá, más de 500.000 comercios, como T&T Supermarket, IKEA, Dollarama, Tim Hortons y Starbucks, admiten UnionPay. En Australia, universidades como la Universidad de Melbourne, la Universidad de Sídney, Monash y la Universidad de Queensland aceptan UnionPay tanto para pagos en línea como en punto de venta. En Nueva Zelanda, instituciones como la Universidad de Auckland y la Universidad de Victoria, así como escuelas privadas y programas de idiomas, admiten UnionPay en tiendas, bibliotecas y cafeterías del campus.

A medida que el número de estudiantes que estudian en el extranjero sigue creciendo, UnionPay aprovecha su red global de pagos para que los pagos transfronterizos sean más seguros y sencillos, con menores costes. De esta manera, proporciona una fuente estable de clientes estudiantiles para bancos y comercios internacionales, impulsando el crecimiento de los mercados de consumo locales. Como siempre, UPI da la bienvenida a nuevos socios para crear un ecosistema de pagos más seguro y conveniente para estudiantes internacionales.

