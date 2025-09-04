UREVO anunció su "Ecosistema de Bienestar 3x8" en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-UREVO anunció su "Ecosistema de Bienestar 3x8" con soluciones inteligentes de fitness y bienestar de última generación en IFA 2025

BERLIN, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- UREVO, líder mundial en equipos inteligentes para el bienestar personal, debuta en IFA con una cartera exclusiva inspirada en su pionero Ecosistema de Bienestar 3x8 Horas. Este concepto refleja la misión de UREVO de apoyar a los usuarios durante toda su jornada —incluyendo el trabajo, la vida personal y el sueño— mediante la integración perfecta de inteligencia, tecnología de fitness y diseños que optimizan el espacio en una solución integral.

La fase de 8 Horas de Trabajo se centra en mantener la actividad mientras se trabaja. UREVO aborda este problema con la Serie CyberPad, cintas de correr compactas para debajo del escritorio, diseñadas para integrar el movimiento en la jornada laboral sin comprometer la productividad.

La fase de 8 Horas de Vida se centra en el ejercicio y la recuperación. La gama de tecnología de bienestar incluye productos como FoldiMix 5L Pro, una cinta de correr plegable para el hogar que ocupa poco espacio; y las Botas de Recuperación Inalámbricas con Inteligencia Artificial, que ofrecen programas de recuperación controlados por app y funciones de calentamiento para una relajación personalizada después de la actividad. El producto ya está disponible para reservar en Indiegogo.

Dentro de la fase de 8 Horas de Sueño, el ecosistema introduce innovaciones conceptuales centradas en un descanso más inteligente. Estos desarrollos están diseñados para mejorar la calidad del sueño mediante la monitorización inteligente y la tecnología de confort adaptativo, ampliando el bienestar al ciclo de recuperación nocturno.

Conectando a la perfección todos los aspectos del ecosistema, la app UREVO SmartCoach funciona como un Centro de Salud Integral. La app permite a los usuarios monitorizar datos de salud, realizar un seguimiento de los entrenamientos y personalizar planes de recuperación en una única plataforma. Compatible con toda la línea de productos, combina programas de entrenamiento multimodo con coaching basado en IA para ayudar a los usuarios a monitorizar el rendimiento, personalizar la recuperación y mantenerse motivados, haciendo que la gestión del fitness y el bienestar sea más inteligente e integrada que nunca.

Desde el gran avance de la serie SpaceWalk, la colección de cintas de correr ligeras de UREVO, la marca ha liderado el mercado de soluciones de fitness inteligentes y que optimizan el espacio. Actualmente, la marca atiende a más de un millón de usuarios en todo el mundo a través de más de 30 distribuidores, y la comunidad de la aplicación UREVO SmartCoach crece un 30 % mes a mes.

Únase a nosotros para descubrir las últimas innovaciones de UREVO en el pabellón 17, stand n° 115 de Messe Berlin, del 5 al 9 de septiembre de 2025.

Para obtener más información sobre UREVO, visite http://urevo.com/ .

Acerca de UREVO

En UREVO, creemos que cada paso, cada caloría quemada y cada meta alcanzada es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de cada persona.

Nuestra misión es brindar salud, felicidad y belleza a todos, haciendo la vida más vibrante y gratificante.

UREVO es más que una marca: es tu aliado de confianza en fitness personal y pionero en promover una forma de vida más saludable y bella.

