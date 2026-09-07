UST e Italdesign unen diseño, ingeniería e IA para dar forma al futuro de la movilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

UST adquiere una participación mayoritaria en Italdesign para combinar el legado de diseño e ingeniería emblemático de Italdesign con las capacidades de IA, ingeniería y transformación de UST

ALISO VIEJO, Calif. y MONCALIERI, Italia, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- UST, empresa líder en soluciones de IA y transformación tecnológica, ha completado la adquisición de la participación mayoritaria en Italdesign a Audi Group. A medida que la industria automotriz avanza rápidamente hacia vehículos definidos por software, con IA y cada vez más conectados, esta alianza aúna la reconocida experiencia mundial de Italdesign en diseño e ingeniería con las fortalezas de UST, con sede en EE.UU., en ingeniería automotriz, IA, vehículos definidos por software y diseño de ecosistemas digitales. Juntas, ambas compañías ayudarán a los fabricantes a abordar la creciente complejidad de la movilidad de próxima generación, acelerando la innovación desde el concepto hasta la producción.

Esta alianza refleja la convicción compartida de que el futuro de la movilidad estará marcado por la convergencia del diseño, la ingeniería, el software y la inteligencia artificial, manteniendo la creatividad humana como eje central de la innovación.

Durante casi seis décadas, Italdesign ha contribuido a dar forma a algunos de los vehículos más emblemáticos del mundo gracias a su singular combinación de creatividad en el diseño y excelencia en la ingeniería. Junto con la experiencia de UST en IA, ingeniería digital y vehículos definidos por software, esta alianza crea nuevas oportunidades para diseñar, desarrollar y ofrecer productos inteligentes y conectados que definirán la próxima generación de movilidad.

"No invertimos en Italdesign simplemente por sus capacidades. Invertimos por su equipo, su trayectoria y su extraordinaria reputación por convertir ideas audaces en productos de clase mundial. Al unir las reconocidas capacidades de diseño e ingeniería de Italdesign con la experiencia de UST en ingeniería digital, IA y transformación tecnológica, estamos construyendo una plataforma para ayudar a dar forma al futuro de la movilidad", afirmó Vijay Padmanabhan, director financiero de UST.

"Nuestros clientes necesitan cada vez más socios que puedan conectar diseño, ingeniería, software e IA. Junto con Italdesign, ayudaremos a nuestros clientes a pasar del concepto a la producción con mayor rapidez, preservando la creatividad y la excelencia en ingeniería que definen los grandes productos", afirmó Gilroy Mathew, director de Operaciones de UST.

"Aportamos a esta alianza casi 60 años de experiencia y una credibilidad única en la industria automotriz global. Continuaremos operando como Italdesign, con nuestros valores y competencias distintivas, basados en un enfoque holístico y multidisciplinario y un creciente énfasis en la sostenibilidad, al tiempo que nos beneficiamos de la escala global de UST, su experiencia en ingeniería digital, sus capacidades de IA y sus relaciones con clientes globales", declaró Antonio Casu, consejero delegado, Italdesign.

Acerca de UST

Desde 1999, UST ha colaborado codo a codo con las mejores empresas del mundo para generar un impacto significativo a través de la transformación. Con sede en Estados Unidos, UST se impulsa por la tecnología, la IA, se inspira en las personas y se guía por su propósito. Nos asociamos con nuestros clientes desde el diseño hasta la operación. Nuestras soluciones digitales basadas en IA, plataformas propias, ingeniería, I+D, productos y ecosistema de innovación transforman los desafíos clave en resultados empresariales disruptivos y de gran impacto. Con un profundo conocimiento del sector y una visión de futuro, aportamos experiencia, innovación y agilidad a las organizaciones de nuestros clientes, ofreciendo valor cuantificable y un cambio positivo y duradero para ellos, sus clientes y las comunidades de todo el mundo. Juntos, con más de 30.000 empleados en más de 30 países, construimos para generar un impacto ilimitado, transformando la vida de miles de millones de personas. Visite www.UST.com.

Acerca de ITALDESIGN

Italdesign es líder mundial en diseño de automóviles, ingeniería de vehículos y desarrollo de productos, con casi 60 años de innovación. Con sede en Moncalieri (Turín) y un equipo de más de 1.300 profesionales distribuidos en 10 ubicaciones internacionales, la compañía ofrece soluciones integrales y verticalmente integradas, desde el diseño conceptual hasta la producción en series limitadas y ultralimitadas, incluyendo experiencia avanzada en electrónica, digitalización y nuevas formas de movilidad. Además de su sólida trayectoria en el sector automotriz, Italdesign ha realizado más de 1.000 proyectos de diseño industrial y transporte, y está expandiendo sus capacidades a sectores de alta innovación como el aeroespacial y la robótica.

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