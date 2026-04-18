(Información remitida por la empresa firmante)

- ESCMID Global: La vacunación materna contra el VRS reduce el riesgo de hospitalización infantil en más del 80%, según un importante estudio de la UKHSA

MÚNICH, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El mayor estudio de este tipo realizado en condiciones reales, presentado hoy en ESCMID Global 2026, demuestra que la vacunación materna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) reduce el riesgo de hospitalización en lactantes en más de un 80% cuando se administra al menos dos semanas antes del nacimiento.

El VRS es un virus común que puede causar enfermedades respiratorias graves en lactantes y niños pequeños, incluidas infecciones de las vías respiratorias inferiores (IVRI), como bronquiolitis y neumonía. Es una de las principales causas de hospitalización infantil en todo el mundo, y la infección en la primera infancia se asocia con posibles efectos a largo plazo, como sibilancias o asma recurrentes, reingresos hospitalarios y deterioro de la salud pulmonar.

En Inglaterra, el 1 de septiembre de 2024 se puso en marcha un programa nacional de vacunación materna contra el VRS, que ofrece la vacuna bivalente Prefusion F a las mujeres embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación.

Para evaluar su impacto en las hospitalizaciones infantiles por infecciones respiratorias de las vías bajas asociadas al virus sincitial respiratorio (VSR), investigadores de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) llevaron a cabo un estudio de cohortes retrospectivo utilizando conjuntos de datos nacionales vinculados, incluidos los registros de maternidad del Servicio Nacional de Salud (NHS), datos de vacunación y datos hospitalarios y de laboratorio. El análisis incluyó a 289.399 bebés nacidos entre el 2 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, lo que representa aproximadamente el 90% de los nacimientos en Inglaterra durante este período.

En la población estudiada, se registraron 4.594 hospitalizaciones asociadas al VRS. Si bien los lactantes nacidos de madres no vacunadas representaban el 55% de la cohorte total, constituyeron el 87,2% de las hospitalizaciones.

En cambio, los bebés cuyas madres fueron vacunadas al menos 14 días antes del parto tuvieron un riesgo de hospitalización notablemente menor, con una efectividad de la vacuna estimada en un 81,3%, en comparación con el grupo no vacunado.

El autor principal y epidemiólogo de UKHSA, Matt Wilson, comentó: "Al ser el estudio más extenso realizado hasta la fecha sobre el impacto de esta vacuna en la hospitalización infantil, estos hallazgos proporcionan evidencia sólida de que la vacunación ofrece una protección sustancial contra enfermedades graves en lactantes. Encontramos una clara relación entre el momento de la vacunación y la protección, con una efectividad que aumenta a medida que se prolonga el intervalo entre la vacunación y el nacimiento, alcanzando casi el 85% cuando la vacunación se realiza al menos cuatro semanas antes del parto".

El estudio también investigó los resultados en bebés prematuros. La efectividad de la vacuna se estimó en un 69,4% en bebés prematuros, cuando se dejaban transcurrir al menos 14 días entre la vacunación y el nacimiento.

"Estos hallazgos son especialmente importantes para los bebés prematuros, que se encuentran entre los más vulnerables a la infección grave por el virus sincitial respiratorio (VSR)", añadió Wilson. "Con un tiempo suficiente entre la vacunación y el nacimiento, observamos buenos niveles de protección en estos bebés".

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