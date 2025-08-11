Vantage lanza una nueva campaña de vídeo que muestra pasión y ambición

(Información remitida por la empresa firmante)

PORT VILA, Vanuatu, 11 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets se enorgullece de presentar una nueva campaña de marca que captura la pasión, la ambición y la búsqueda compartida de la excelencia que definen su alianza estratégica con la Scuderia Ferrari HP. La campaña incluye un vídeo cautivador diseñado para inspirar al público y consolidar la evolución de Vantage como una marca global prémium.

Lanzada en plataformas digitales globales, la nueva campaña resalta la alineación de valores entre Vantage y Scuderia Ferrari HP, basada en la velocidad, la precisión y el impulso incansable hacia adelante.

La campaña también forma parte del esfuerzo más amplio de Vantage por fortalecer la conexión emocional con su comunidad global. Mediante una narrativa cinematográfica y visuales refinados, el vídeo da vida a la filosofía que impulsa a Vantage: la búsqueda de la excelencia en todo momento.

"Nuestro objetivo con esta campaña era ir más allá de la imagen de marca tradicional", afirmó Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage Markets. "Queríamos crear una historia visual que reflejara el dinámico camino que Vantage está recorriendo como empresa, inspirándonos en el espíritu icónico de la Scuderia Ferrari HP. Es un mensaje de pasión, precisión y el poder de la colaboración".

Con la llegada de una nueva fase de la colaboración con la Scuderia Ferrari HP, este vídeo celebra la ambición compartida y marca el futuro. Vantage continúa posicionándose como una marca que empodera a sus clientes con herramientas de vanguardia, manteniendo un profundo compromiso con la visión, la integridad y la excelencia.

Mire la campaña de vídeo completa en el canal de YouTube de Vantage Markets.

