Vantage ottiene il riconoscimento "Migliore app di trading mobile - APAC" agli UF Awards APAC 2025

Vantage Wins ‘Best Mobile Trading App - APAC’ at the UF Awards APAC 2025 - VANTAGE/PR NEWSWIRE

PORT VILA, Vanuatu, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, il principale broker multi-asset, annuncia di aver ricevuto il riconoscimento Migliore app di trading mobile – APAC ai prestigiosi UF AWARDS APAC 2025, tenutisi durante l'iFX EXPO Asia 2025.

Ora alla sesta edizione, gli UF Awards APAC attestano l'eccellenza nella regione Asia-Pacifico, celebrando i migliori marchi fintech e di trading online che offrono prodotti e servizi eccezionali. Questo riconoscimento è stato conferito al marchio Vantage nell'ambito delle categorie di riconoscimenti regionali dell'evento.

Il riconoscimento Migliore app di trading mobile attesta l'impegno di Vantage nell'offrire un'esperienza mobile di prim'ordine. Grazie al design intuitivo, all'esecuzione rapidissima e alle funzionalità avanzate pensate sia per i trader alle prime armi sia per quelli esperti, la piattaforma mobile Vantage offre gli strumenti e le prestazioni necessari per fare trading in tutta sicurezza.

Commenta Marc Despallieres, ceo Vantage: "Siamo onorati di ricevere dal settore questo riconoscimento – Migliore app di trading mobile nella regione APAC – che sottolinea il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie che diano più autonomia e controllo ai trader. Continueremo a innovare e a offrire soluzioni mobili che rendano il trading più intelligente e accessibile".

Questo riconoscimento si aggiunge alla lista in crescita di riconoscimenti internazionali conferiti a Vantage e ne rafforza la posizione di piattaforma leader nel trading mobile-first.

Per maggiori informazioni sull'app di trading mobile e sui servizi pluripremiati Vantage visitare il sito web Vantage. La disponibilità del servizio varia a seconda del Paese e dell'entità.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di contratti per differenza (CFD) multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di CFD – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a 16 anni di esperienza di mercato, Vantage va oltre il ruolo di broker, offrendo un'apposita affidabile piattaforma che garantisce ai clienti l'accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Disclaimer: il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. I premi descritti sono riconoscimenti a livello di marchio e non indicano le autorizzazioni di licenza riguardo ad alcuna specifica entità Vantage. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

