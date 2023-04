VAPORESSO presenta el nuevo vapeo LUXE XR MAX, Serie ECO, en Vapexpo France

(Información remitida por la empresa firmante)

LYON, Francia, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, una marca líder mundial en vapeo, ha presentado su última gama de productos en la Vapexpo France 2023, que se celebra del 16 al 17 de abril en el Palacio de Congresos de Lyon.

En un intento por mostrar sus últimos esfuerzos en materia de diseño y sostenibilidad, VAPORESSO ha expuesto sus productos más novedosos, entre los que se incluyen la serie XROS, la serie LUXE X y la serie ECO. Lo más destacado de la exposición fue el lanzamiento oficial del último POD MOD de 80W de VAPORESSO - LUXE XR MAX - que viene como un nuevo miembro de la familia LUXE X.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia, el nuevo LUXE XR MAX adopta una batería de súper alta densidad y viene de menor tamaño en comparación con otros dispositivos POD MOD de 80W. A pesar de su tamaño más pequeño, el nuevo producto lleva un 40% más de capacidad de la batería, lo que resulta en una mayor duración de la batería, y que ha abordado con éxito la cuestión del desequilibrio entre el tamaño y la duración de la batería.

Impulsado por COREX Heating Tech de VAPORESSO, el LUXE XR MAX ofrece una experiencia de usuario suave y sabrosa con su tasa de restauración de sabor de larga duración. El nuevo dispositivo también viene con una relación de eficiencia de vaporización más alta para proporcionar una precisión de sabor consistentemente pura y extiende la vida útil de la bobina en un 50%.

El LUXE XR MAX y toda la serie LUXE X de pods y núcleos GTX son intercambiables, ofreciendo una experiencia de vapeo completa que abarca los enfoques boca a pulmón, directo a largo restringido y directo a pulmón. El modelo también conserva el diseño clásico de la serie LUXE X y añade un diseño de luz dinámica. La gran pantalla y los botones táctiles del dispositivo también lo hacen más fácil de usar.

Por otro lado, VAPORESSO también ha presentado la serie ECO, una nueva gama de dispositivos para usuarios de vapeo desechables que buscan una opción más ecológica y económica. Estos dispositivos, que estarán disponibles en junio, incluyen cápsulas recargables, baterías de larga duración y envases ecológicos. Además, son más seguros y limpios que los desechables, ya que no producen sustancias por inmersión prolongada en líquidos ni fugas durante el transporte. Con la serie ECO, VAPORESSO pretende facilitar a los usuarios de vapeadores desechables el "GO ECO, GO GREEN".

VAPORESSO fue creada en 2015 y se dedica a establecer un mundo libre de humo al tiempo que eleva la calidad de vida de sus usuarios. Basándose en su continua innovación, estricto control de calidad y compromiso sustancial, VAPORESSO crea productos que pueden adaptarse a todos los niveles y estilos de vapeadores.

