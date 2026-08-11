Veeva Vault CRM seleccionado por Eli Lilly and Company

(Información remitida por la empresa firmante)

PLEASANTON, California, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que Eli Lilly and Company (Lilly) se ha comprometido a utilizar Veeva Vault CRM a escala mundial.

Vault CRM forma parte del conjunto de aplicaciones Vault CRM Suite, que proporciona la base tecnológica para el modelo comercial agentivo, el nuevo modelo comercial que aprovecha la IA para hacer llegar los medicamentos adecuados a más pacientes.

"Nos entusiasma ampliar nuestra colaboración estratégica con Veeva mediante la implementación de Vault CRM", declaró Giuseppe Firenze, vicepresidente sénior de Lilly para profesionales sanitarios y el centro de relaciones con el sector. "Vault CRM ayudará a Lilly a llevar nuestros medicamentos innovadores a más pacientes".

"Lilly crea medicamentos que mejoran la vida de las personas en todo el mundo", declaró Peter Gassner, consejero delegado de Veeva. "Nos enorgullece ampliar nuestra colaboración estratégica con Lilly a medida que implementan Vault CRM a escala mundial".

Obtenga más información sobre Veeva Vault CRM Suite, incluido el Informe de llamadas de agente para generar evidencia comercial, en veeva.com/crm.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la plataforma en la nube líder del sector para las ciencias de la vida, con aplicaciones, agentes, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que sirve. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados derivados de su uso. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los aquí expuestos y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de abril de 2026, que puede consultar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

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