(Información remitida por la empresa firmante)

- Las ventas de "Children of the Sun" de Jay Chou han superado los 100 millones de RMB, gracias al lanzamiento global impulsado por Tencent Music Entertainment Group

SHENZHEN, China, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 25 de marzo se estrenó mundialmente el decimosexto álbum de estudio de la superestrella del Mandopop, Jay Chou, titulado "Children of the Sun", con un lanzamiento exclusivo en las plataformas de Tencent Music Entertainment Group, incluyendo QQ Music, Kugou Music y Kuwo Music. Desde que se abrieron las preventas el 19 de marzo, las ventas del álbum no han dejado de aumentar, superando los 100 millones de RMB en ingresos totales en todas las plataformas, lo que confirma el atractivo perdurable de Jay Chou.

El álbum incluye 13 temas, entre ellos 12 canciones de nueva composición y un tema adicional, "Christmas Star", creado para sus fans, lo que lo convierte en su disco más extenso hasta la fecha. Combinando diversos estilos como la música clásica, la música china, las baladas románticas y el rap occidental, el álbum también incluye una canción dedicada a su hija menor, Jacinda.

Tencent Music Entertainment Group apoyó el lanzamiento con una campaña integrada online y offline. En línea, QQ Music lanzó contenido promocional, preventas y activaciones interactivas para fans, como el "Heart Puzzle" y la "Surprise Lucky Bag". Los fans que compren el álbum digital tendrán acceso a beneficios digitales exclusivos, como temas de perfil personalizados e identificadores de cuenta prémium, mientras que quienes adquieran los paquetes SVIP Limited recibirán productos con licencia oficial meticulosamente diseñados por JVR Music, incluyendo tarjetas coleccionables NFC, tarjetas físicas con las letras de las canciones y una medalla física, combinando a la perfección tecnología y tradición para crear recuerdos exclusivos de gran valor para coleccionistas.

En el ámbito offline, Tencent Music Entertainment Group activó instalaciones temáticas en 48 ciudades de China, abarcando 74 lugares emblemáticos, incluyendo espectáculos de luces con drones y otras actividades para los fans. La campaña también se extenderá internacionalmente, con vallas publicitarias digitales de gran formato que aparecerán en Times Square, Nueva York, y en los principales distritos comerciales de China, invitando al público global a participar en el lanzamiento del álbum.

Como socios estratégicos a largo plazo, Tencent Music y JVR Music lanzaron el primer álbum digital de Jay Chou, "Aiyo, Not Bad", en 2014, y "Greatest Works of Art" en 2022, un trabajo que batió récords como "Álbum Épico del Salón de la Fama". Gracias a la combinación de distribución exclusiva e iniciativas promocionales coordinadas, Tencent Music Entertainment Group ha acelerado aún más el lanzamiento global del nuevo álbum de Jay Chou, fortaleciendo su conexión con los fans de todo el mundo.

En los últimos años, Tencent Music Entertainment Group ha ampliado su ecosistema de derechos musicales, abarcando contenido global de primera calidad y audiencias diversas, lo que permite que la música de alta calidad llegue a oyentes de todo el mundo.

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