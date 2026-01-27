Vention recauda 110 millones de dólares para acelerar la implementación de IA física en la fabricación global

(Información remitida por la empresa firmante)

- Vention recauda 110 millones de dólares (150 millones de dólares canadienses) para acelerar la implementación de IA física en la fabricación global

Vention recaudó 110 millones de dólares estadounidenses, con la participación de Investissement Québec, Desjardins Capital, Fidelity Investments Canada ULC, NVentures y otras instituciones financieras.

Los fondos recaudados se utilizarán para acelerar la investigación en IA física, incorporar nuevas capacidades a su plataforma de software, ampliar su cartera de aplicaciones prediseñadas y fortalecer su presencia global en Norteamérica y Europa.

La inversión llega en un momento crucial, ya que Estados Unidos y otras economías importantes se centran en impulsar las inversiones en manufactura.

Vention está experimentando una sólida adopción por parte de clientes empresariales que utilizan su plataforma como referente para la automatización de la manufactura en todas sus plantas.

MONTREAL, 27 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Vention, la empresa creadora de la única plataforma de software y hardware basada en IA para automatización y robótica, anunció hoy la obtención de 110 millones de dólares en financiación, con la participación de Investissement Québec, Desjardins Capital, algunos fondos gestionados por Fidelity Investments Canada ULC, NVentures (la división de capital riesgo de NVIDIA) y otras instituciones financieras. El nuevo capital impulsará la misión de Vention de ofrecer Zero-Shot Automation™, un nuevo paradigma para la automatización de la fabricación que se implementa de forma fluida, sin integración, y funciona correctamente a la primera. Una parte de la inversión también impulsará la expansión de Vention en EMEA, reforzando su presencia y operaciones para consolidar su posición como referente en automatización en el mercado europeo.

Esta inversión llega en un momento crucial: mientras Estados Unidos y otras economías importantes se centran en impulsar la manufactura, las empresas buscan formas mucho más sencillas, rápidas y escalables de automatizar su producción. La automatización tradicional —lenta, compleja y con una alta integración— no puede seguir el ritmo de estas demandas. La plataforma de Vention, que combina hardware, software, IA física y conectividad en la nube en una única experiencia unificada, se ha convertido en un impulsor clave del movimiento de relocalización.

"Los fabricantes ya no buscan una automatización que requiera una amplia experiencia y largos ciclos de puesta en marcha", afirmó Etienne Lacroix, fundador y consejero delegado de Vention. "Quieren una automatización que funcione de forma tan intuitiva y fiable como el software moderno. La IA física nos permite ofrecer precisamente eso".

La IA física en el núcleo de la automatización de próxima generación

Vention se distingue por sus avances en IA generativa e IA física, lo que permite que la inteligencia artificial impulse el diseño, la programación, la implementación y la operación de equipos industriales y celdas robóticas. Basándose en una colaboración plurianual con empresas líderes en robótica, Vention ha lanzado recientemente herramientas de configuración automatizada, un agente de IA para definir las especificaciones de las máquinas, un copiloto de programación robótica y aplicaciones robóticas totalmente autónomas impulsadas por IA. Estas innovaciones reducen los plazos de los proyectos de automatización de meses a días.

La adopción empresarial alcanza la escala estándar de la plataforma

Un importante impulsor del crecimiento ha sido la adopción de Vention por parte de clientes empresariales como referente en automatización en todas sus plantas. Estas organizaciones —que abarcan los sectores automotriz, aeroespacial, logístico, de alimentos y bebidas, y de bienes de consumo— están creando Equipos de Fabricación Avanzada (AMT) centralizados e implementando la plataforma de Vention como su eje central de automatización global.

Este cambio está creando implementaciones en múltiples sitios y países que permiten a las empresas diseñar una vez, implementar en todas partes y proporcionar soporte continuo, todo dentro del mismo entorno de software y hardware.

"Los fabricantes más innovadores eligen Vention no para un solo proyecto, sino como plataforma de automatización para toda la empresa", añadió Lacroix. "Esta financiación nos permite atender a estos clientes a una escala aún mayor".

Acerca de Vention

Vention lidera el futuro de la automatización industrial con la única plataforma integral del mundo basada en IA, que unifica hardware, software e IA física en una experiencia fluida. Con más de 25.000 máquinas implementadas en todo el mundo y una comunidad de más de 4.000 fábricas, Vention permite a las empresas diseñar, programar, implementar y operar soluciones de automatización llave en mano o personalizadas en cuestión de días. A través de Zero-Shot Automation™, Vention integra software inteligente y hardware modular para ofrecer una automatización que funciona correctamente desde el primer intento. Visite Vention.com para obtener más información.

