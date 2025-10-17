(Información remitida por la empresa firmante)

-Un viaje hacia una vida elegante: el viaje global de LEPAS de conducción elegante (parada en China) concluye con éxito

WUHU, China, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Atravesando ciudades bulliciosas y paisajes serenos, el Viaje Global de Conducción Elegante (Parada en China) organizado por la nueva marca NEV LEPAS de Chery Group concluyó con éxito el 16 de octubre en Wuhu, Anhui, marcando el preludio de la historia de la marca LEPAS en la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025. La prueba de manejo inmersiva, que abarcó más de 900 kilómetros a través de Shanghai, Suzhou, Moganshan, Xuancheng y Wuhu, reunió a medios, KOL y usuarios para experimentar la excepcional fortaleza del producto LEPAS L8: una muestra panorámica de conducción elegante y una vívida interpretación de su posicionamiento como la "Marca preferida para una vida de movilidad elegante".

En Shanghái, los invitados exploraron las condiciones de las carreteras urbanas y su rendimiento de aceleración. El LEPAS L8 impresionó con su arranque suave, su espaciosa cabina y su exquisita acústica, que encarna la sofisticación urbana. En las carreteras a Suzhou, el Control de Crucero Adaptativo (ACC) ofreció una experiencia de conducción relajada e inteligente con el poético telón de fondo de los clásicos jardines de Suzhou. En Moganshan, la precisa respuesta de la potencia y la calibración de la dirección garantizaron un control sin esfuerzo en las sinuosas carreteras de montaña. En el campamento, la fuente de alimentación externa del vehículo iluminó el lugar, creando un ambiente cálido y elegante donde los invitados compartieron historias bajo las luces.

Al cruzar las brumosas colinas de Xuancheng, la estabilidad y la resistencia del LEPAS L8 reflejaron la poética serenidad del sur de Anhui, reflejada en su carrocería "Ink White". Al llegar a Wuhu, los invitados disfrutaron de un crucero panorámico por la ribera del río y concluyeron el viaje con demostraciones de la Asistencia de estacionamiento automático (APA) y la Asistencia de estacionamiento remoto (RPA), que mostraban la conveniencia inteligente de LEPAS contra el resplandor del "naranja ribereño" de Wuhu.

La Parada China integró diversas condiciones viales con experiencias de estilo de vida como acampar y explorar la ciudad, sirviendo como escaparate de productos y una interpretación viva de la filosofía de estilo de vida elegante de LEPAS.

De cara al futuro, LEPAS seguirá elevando el valor de su marca de "Conducción Elegante", fusionando tecnología y estilo de vida para inspirar el viaje de cada usuario hacia la elegancia. Durante la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025, LEPAS presentará una serie de eventos destacados, incluyendo la primera Casa de Estilo de Vida Elegante LEPAS del mundo, el DÍA LEPAS, pruebas de manejo interactivas y su primera prueba de seguridad pública, junto con el robot AiMOGA de Chery y la Exposición del Ecosistema, que ilustrarán la innovación integrada del Grupo Chery en productos, tecnología y estilo de vida.

