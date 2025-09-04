Vidrio Financial e Investcorp-Tages anuncian una asociación para ampliar la cobertura del mercado privado

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vidrio Financial ("Vidrio"), una innovadora solución de software basada en IA y un servicio de gestión de datos para asignadores institucionales globales, anunció hoy la ampliación de su alianza con Investcorp-Tages para cubrir sus crecientes iniciativas de inversión en el mercado privado.

Vidrio ofrece soluciones integrales de cartera que optimizan las operaciones, aumentan la transparencia y facilitan la toma de decisiones informadas en todas las estructuras de inversión alternativas, incluyendo opciones de retiro, de inversión permanente, de intervalo y de licitación, entre otras.

El acuerdo actual con Investcorp -Tages proporciona una monitorización avanzada de fondos, gestión de riesgos y transparencia de datos en todas las estrategias de fondos de cobertura.

Gracias a esta asociación ampliada, Vidrio Financial proporcionará al equipo de Investcorp-Tages capacidades de vanguardia para la monitorización del mercado privado. Vidrio monitoriza una amplia gama de inversiones en el mercado privado en carteras de distribución, incluyendo crédito privado, activos reales, capital de riesgo, capital privado y más. Esto ayuda a los inversores a mejorar el control sobre el riesgo y la monitorización del rendimiento, la liquidez, la planificación y el modelado de carteras, la investigación de fondos, la valoración y el análisis del flujo de caja.

Gracias al uso específico de la automatización, el aprendizaje automático y la IA de agente, los clientes de Vidrio pueden eliminar los procesos repetitivos de recopilación y análisis de datos y los sistemas obsoletos, al tiempo que buscan obtener una visión en tiempo real de sus inversiones.

Federico De Giorgis, presidente, Vidrio Financial, declaró, "En Vidrio Financial nos complace ampliar nuestra colaboración con Investcorp-Tages, ofreciendo una solución de plataforma integrada que satisface sus complejas y crecientes necesidades de gestión de inversiones y ejecución de operaciones en múltiples clases de activos.

Vidrio sigue demostrando, mediante mejoras flexibles y una plataforma unificada, que somos un socio de primer nivel para los asignadores que integran datos e informes de rendimiento de inversión en vehículos de activos alternativos."

Lionel Erdely, consejero delegado conjunto, Investcorp-Tages, dijo: "En Investcorp-Tages, nos centramos en soluciones innovadoras que nos impulsen como especialistas en inversiones alternativas. Ampliar nuestra alianza con Vidrio Financial es un paso natural para profundizar nuestras capacidades en mercados privados, fortalecer aún más nuestro marco operativo y proporcionar un mejor servicio a nuestros clientes."

Acerca de Vidrio Financial

Vidrio Financial ( www.vidrio.com ) es una solución de software de servicio (AES) habilitada con IA que responde a las necesidades de los asignadores, ayudando a resolver hoy los desafíos de los inversores del futuro mediante la automatización, el aprendizaje automático y la IA de agentes. Vidrio es la mejor opción para los asignadores que buscan análisis innovadores y líderes en el mercado, servicios de gestión de datos y soporte.

Acerca de Investcorp-Tages

Investcorp-Tages ( www.investcorptages.com ) con oficinas afiliadas en Londres, Nueva York y Milán, gestiona activos alternativos para inversores institucionales globales, incluidos fondos de pensiones, fondos soberanos de riqueza, fundaciones, dotaciones, oficinas familiares, compañías de seguros y otras instituciones financieras.

Contacto para medios: David Barry, david.barry@vidrio.com

