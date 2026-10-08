Vinci Pharmaceuticals Inc. cierra una financiación de Serie A para impulsar EPIPLANT™

(Información remitida por la empresa firmante)

-Vinci Pharmaceuticals Inc. cierra una financiación de Serie A de más de 8 millones de dólares para impulsar la plataforma de administración de fármacos EPIPLANT™

Puntos clave

Combinado con su ronda inicial de 8,5 millones de dólares, la empresa ha recaudado más de 16,5 millones de dólares para respaldar sus actividades.

Vinci Pharmaceuticals cerró una ronda de financiación Serie A de más de 8 millones de dólares para respaldar la fabricación, las actividades de prueba/lanzamiento y los primeros estudios en humanos de su plataforma de administración de fármacos EPIPLANT™.

EPIPLANT™, la plataforma epiescleral de administración de fármacos de liberación sostenida patentada de la empresa, está diseñada para abordar las limitaciones de las inyecciones intraoculares.

Está previsto realizar un estudio clínico de Fase 1/2a para 2027.

AVON-BY-THE-SEA, N.J., 8 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Vinci Pharmaceuticals Inc., una compañía farmacéutica especializada en oftalmología, ha cerrado una ronda de financiación de Serie A superior a los 8 millones de dólares, a medida que avanza en el desarrollo de su innovadora plataforma de administración EPIPLANT™. Anteriormente, la empresa había recaudado 8,5 millones de dólares, sin incluir los intereses de los pagarés convertibles, en una ronda de financiación semilla, alcanzando un total de más de 16,5 millones de dólares.

Desarrollado en el laboratorio del Dr. Karl Csaky (MD, PhD) y bajo licencia de la Retina Foundation of the Southwest en Dallas, Texas, EPIPLANT™ es una plataforma patentada de implante epiescleral diseñada para proporcionar una administración sostenida de fármacos a los tejidos retinianos y abordar las limitaciones asociadas a las inyecciones intraoculares. Vinci está impulsando el programa con la orientación de su consejo asesor científico, compuesto por médicos.

La financiación fue liderada por Dynagrow Capital, LLLP, con el apoyo de MintPharma Capital. Se prevé que los fondos obtenidos respalden las actividades de fabricación bajo normas de correcta fabricación (GMP), pruebas y liberación del producto EPIPLANT™ VCI-002, así como el estudio de fase 1/2a previsto para 2027.

"Agradecemos el apoyo y la confianza de nuestros inversores y de la junta directiva, quienes reconocen el potencial de nuestro sistema de administración EPIPLANT™ para transformar el tratamiento de enfermedades que amenazan la visión y abordar necesidades no cubiertas en este campo", declaró Philip A. Gioia, cofundador, presidente y consejero delegado de Vinci Pharmaceuticals. "Esta financiación respalda un paso importante: la preparación para nuestro primer estudio en humanos. Creemos que EPIPLANT™ tiene el potencial de ofrecer una administración segura y sostenida de fármacos a los tejidos retinianos y de reducir la carga del tratamiento tanto para los pacientes como para los médicos".

Sarah Hassan, directora general de Dynagrow Capital, añadió: "EPIPLANT, de Vinci, representa un posible cambio de paradigma para los oftalmólogos y sus pacientes que se enfrentan a los desafíos de las enfermedades de la retina. Esta tecnología de plataforma multimolécula, que incorpora un sistema de administración sin agujas para moléculas pequeñas, podría aumentar drásticamente el tiempo de adherencia en pacientes que actualmente presentan una tasa de abandono inaceptablemente alta debido a la carga que supone el tratamiento. Nos complace asociarnos con el talentoso equipo de Vinci y apoyarlo en esta etapa crucial para hacer llegar EPIPLANT VCI-002 a los pacientes".

La empresa ha obtenido múltiples patentes que protegen su tecnología patentada EPIPLANT™ y ha completado pruebas preclínicas preliminares. Vinci tiene previsto iniciar un primer estudio clínico en humanos de fase 1/2a en 2027.

Los métodos actuales de administración de fármacos para enfermedades de la retina a menudo requieren la administración directa en el ojo o presentan dificultades para alcanzar concentraciones eficaces del fármaco en los tejidos retinianos. EPIPLANT™ se ha diseñado para superar estas limitaciones mediante la liberación sostenida del fármaco a partir de un implante epiescleral. Esta plataforma bioerosionable está concebida para albergar diversos principios activos farmacéuticos, con el potencial de dar soporte a múltiples terapias para enfermedades de la retina.

"EPIPLANT™ suministra niveles específicos de fármaco a la mácula, lo que la convierte en una opción más deseable para tratar ciertas enfermedades oftalmológicas de la retina en comparación con las inyecciones intravítreas, que constituyen el estándar de tratamiento actual", afirmó el Dr. Richard Lindstrom, de Minnesota Eye Consultants. "La tecnología EPIPLANT™ también abre la puerta a terapias innovadoras para afecciones retinianas que actualmente carecen de tratamiento".

Vinci Pharmaceuticals tiene previsto realizar un ensayo clínico de fase 1/2a de su sistema de administración epiescleral de liberación sostenida EPIPLANT™ en 2027. Actualmente, el sistema permite administrar moléculas pequeñas, lo que posibilita su aplicación en una amplia gama de enfermedades de la retina.

Acerca de Vinci PharmaceuticalsVinci Pharmaceuticals Inc. es una compañía oftalmológica con programas listos para la fase clínica que aprovecha una plataforma innovadora y patentada para desarrollar productos pioneros, líderes y únicos en su clase, con perfiles diferenciados, destinados al tratamiento de determinadas enfermedades de la retina.

Nota cautelar

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen información relativa a acontecimientos futuros, rendimiento financiero futuro, proyecciones financieras, estrategias, expectativas, entorno competitivo y regulaciones. Las declaraciones prospectivas no deben interpretarse como una garantía de rendimiento o resultados futuros, ni constituyen necesariamente indicadores precisos de cuándo se alcanzarán dichos resultados o niveles de rendimiento. Estas declaraciones se basan en la información que dispone Vinci Pharmaceuticals en el momento de su formulación, o en las convicciones de buena fe de la dirección en ese instante respecto a acontecimientos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que el rendimiento o los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o sugeridos en dichas declaraciones.

ContactoVinci Pharmaceuticals Inc.Phil GioiaCofundador, presidente y consejero delegadoEmail: philip.gioia@vincipharmaceuticals.com