- Vinfast y ProLogium lanzan una sociedad mixta para construir un paquete de batería de EV de estado sólido en Vietnam

TAIPEI, 3 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Vinfast, la principal marca nacional de automóviles de Vietnam, ha mostrado su objetivo ambicioso de dominar el mercado de vehículos eléctricos de Vietnam gracias a la adopción de baterías de automoción de estado sólido de ProLogium.

Vinfast, filial de Vingroup, una empresa privada de Vietnam, la más grande del país, ha firmado un memorando de entendimiento con el fabricante de baterías de estado sólido líder a nivel global, ProLogium, con el objetivo de acelerar la comercialización de vehículos eléctricos de baterías de estado sólido dentro de Vietnam.

According to the MOU, the two parties will set up a joint venture to produce automotive solid-state battery (SSB) pack for Vinfast's EVs. The JV will have priority to purchase PLG's SSB product and will be licensed to use PLG's patented SSB pack assembly technology, MAB (Multi-Axis Bipolar(+)), to produce CIM/CIP SSB pack (cell is module/ cell is pack) locally in Vietnam.

Según el memorando de entendimiento, las dos partes van a crear una empresa conjunta para llevar a cabo la producción de paquetes de baterías de estado sólido (SSB) de automoción para los vehículos eléctricos de Vinfast. La empresa conjunta tendrá prioridad en la compra del producto SSB de PLG, y contará con una licencia para utilizar la tecnología de ensamblaje de paquetes SSB patentada por PLG, MAB (Multi-Axis Bipolar(+)), para producir paquetes CIM/CIP SSB (celda es módulo/celda es paquete) localmente en Vietnam. PLG se dedicará a productir incrustaciones SSB (celda de batería semiacabada compuesta de cátodo, electrolito de estado sólido y capa de ánodo) para la empresa conjunta por medio de sus centros de fabricación de Asia (se espera que llegue a una capacidad de 1-2 GWh en el año 2022), que respaldarán la producción en masa en el calendario de los vehículos eléctricos de Vinfast en el periodo de 2023-2024.

Vinfast, que se presentó hace 4 años, y en la actualidad está en el puesto número 5 en la cuota de mercado de automóviles de Vietnam, creando a su vez una cartera de productos de amplio espectro. A principios de 2021, Vinfast anunció 3 modelos de SUV eléctricos inteligentes y demostró su finalidad para pasar a ser una corporación de vehículos eléctricos que fuera líder en el mundo. Por medio de su asociación de riesgo compartido con PLG, Vinfast va a poner en marcha la creación de automóviles eléctricos que cuentan con la máxima seguridad, una mayor autonomía, un tiempo de carga eficiente comparable al de los vehículos de combustible y una superioridad destacada, tanto en lo que respecta a la inteligencia como al rendimiento.

Fundada en el año 2006, ProLogium es el primer y único fabricante de baterías de estado sólido a nivel mundial que ha conseguido una producción en masa, comercializando diversos productos para clientes globales destinados a industrias como la electrónica 3C, industrial, médica e IoT. En la actualidad, son más las empresas líderes en el mundo que han celebrado acuerdos de cooperación y que han puesto en marcha las pruebas, el diseño y los pedidos de productos con PLG, integrando entre ellas industrias como la del automóvil, el almacenamiento de energía, la construcción naval, la aviación y el espacio, el transporte ferroviario, AGV, etc.

Si desea conocer más acerca de ProLogium, visite: http://www.prologium.com/ [http://www.prologium.com/]

CONTACTO: CONTACTO: PLG Marketing Dept./Abby abby@prologium.com,+886-886-3-452-1991 x18803

Sitio Web: http://www.prologium.com//