Vistex anuncia la disponibilidad de SAP S/4HANA® para la gestión de derechos y regalías por Vistex

Publicado 29/05/2019 15:14:20 CET

HOFFMAN ESTATES, Illinois, 29 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Vistex Inc., líder mundial en soluciones de software para la gestión de programas de comercio, canales y proveedores, de precios, de incentivos de desempeño y de derechos y regalías, ha anunciado hoy que SAP S/4HANA(®) ya está disponible para la gestión de derechos y regalías por Vistex.

Las soluciones de Vistex para el software SAP están disponibles como extensiones de soluciones para SAP S/4HANA. Ahora, Vistex ampliará su cartera de productos con una solución centralizada de gestión de derechos y regalías para la música, los medios, la licencia de marca y todos los aspectos de las industrias de derechos de propiedad intelectual. Esta solución de gestión de derechos y regalías está diseñada para compañías que utilizan SAP S/4HANA y que necesitan gestionar contratos, derechos y regalías para adquirir, administrar y monetizar propiedades intelectuales. El departamento de derechos y regalías de Vistex ha sido reconocido como el estándar del sector por más de treinta años. Basándose en este departamento, Vistex está ampliando su experiencia en este ámbito como proveedor líder de soluciones de software.

"Al ejecutar nuestras capacidades de derechos y regalías integradas en SAP S/4HANA, aprovechamos la experiencia que Vista ha acumulado a lo largo de los años, junto con una preintegración completa a la solución de ERP más sofisticada del mundo. Por primera vez, nuestros clientes pueden gestionar, aprobar y comunicar sobre todos los derechos que poseen o que administran, en una única instancia poderosa. Hemos trabajado estrechamente con SAP para asegurarnos de que esto sea un cambio revolucionario para las industrias a las que servimos", comentó Amos Biegun, director general de derechos y regalías para Vista.

"Vistex es un socio estratégico clave para SAP. La integración de Vistex con SAP S/4HANA aborda los procesos más complejos en términos de derechos y regalías a los que se enfrentan las industrias de los medios y del entretenimiento hoy en día, a medida que avanzan hacia un modelo "directo al consumidor" y la explosión de datos asociada", declaró Richard Whittington, director general de medios y entretenimiento, soluciones de nube industrial para SAP.

Vistex tiene una relación estratégica de larga data con SAP, ofreciendo numerosas extensiones de soluciones innovadoras para el software SAP. Los productos de Vistex son probados, validados, licenciados y soportados por SAP, y utilizan los entornos principales SAP ERP y SAP S/4HANA para ayudar a maximizar las inversiones del cliente.

Acerca de Vistex(® )Vistex es una compañía global de software empresarial con sede en Chicago. La compañía es pionera en permitir que las organizaciones desplieguen mejor sus productos y servicios a través de programas de lanzamiento al mercado. Los softwares y servicios proporcionados por Vistex ayudan a las compañías a aumentar sus ingresos y a reducir sus costos con sus socios comerciales mediante la gestión de programas de comercio, canales y proveedores, de precios, de incentivos de desempeño y de derechos y regalías. Optimizados según la industria y desplegados in situ o en la nube, las compañías se benefician de una visibilidad sin precedentes en el ciclo de vida completo del rendimiento de sus programas gracias a servicios de estrategia, software, implementación, ejecución y análisis. Las soluciones de Vistex para el software SAP utilizan los entornos principales SAP ERP y SAP S/4HANA para ayudar a maximizar las inversiones del cliente. Para más información, visite www.vistex.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2479470-1&h=2226318246&u...].

Vistex y todos los logotipos de Vistex son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Vistex Inc. en los EE. UU. y en otros países.

SAP, SAP S/4HANA y otros productos y servicios de SAP mencionados en el presente comunicado, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Consulte http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2479470-1&h=1198629800&u...] para más informaciones y avisos sobre las marcas comerciales. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Declaraciones prospectivas de SAPTodas las declaraciones contenidas en este documento que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas según se definen en la Ley de Reforma estadounidense sobre Litigios de Valores Privados de 1995. Palabras como "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "pronosticar", "pretender", "puede", "planificar", "proyectar", "predecir", "debería" y "será", así como expresiones similares relacionadas con SAP permiten identificar dichas declaraciones prospectivas. SAP no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente estas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas. Los factores que podrían afectar los resultados financieros futuros de SAP se examinan más detalladamente en los documentos presentados por SAP ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC"), incluido el informe anual más reciente de SA P en el formulario 20-F presentado ante la SEC. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que sólo son válidas en la fecha del presente comunicado.

Para más información, póngase en contacto con: Alex Dehnert: alex.dehnert@vistex.com[mailto:alex.dehnert@vistex.com] +1 847-490-0420

Sitio Web: https://www.vistex.com/