VisualDx acoge a nuevos clientes de facultades médicas mientras los educadores médicos se reúnen en Viena para la AMEE

Una de las facultades médicas más importantes del mundo proporcionará acceso al sistema líder de apoyo de decisiones relacionadas con el diagnóstico

ROCHESTER, Nueva York, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- VisualDx, el sistema líder de apoyo de decisiones clínicas relacionadas con el diagnóstico, ha anunciado hoy que el Imperial College London, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, y Brighton & Sussex University Hospitals se ha incorporado a su creciente lista de clientes internacionales.

VisualDx está presente en las facultades médicas más importantes del mundo y en más de 2300 hospitales con la misión de ayudar durante la toma de decisiones sobre diagnósticos. Las facultades utilizan VisualDx durante la enseñanza de habilidades de razonamiento clínico, así como sobre la forma de acceder a información basada en evidencias e imágenes médicas seleccionadas en los lugares de atención sanitaria. Con VisualDx, los estudiantes aprenden la manera de elaborar rápidamente diagnósticos diferenciales y evitar los problemas habituales en lo referente a diagnósticos.

VisualDx se encuentra entre los socios que presentarán sus productos y servicios durante la conferencia anual de la Asociación para la Educación Médica en Europa (AMEE, por sus siglas en inglés), que este año será celebrada en Viena (Austria). El Dr. Art Papier, consejero delegado, realizará una presentación Soapbox el 27 de agosto. Las demostraciones de VisualDx tendrán lugar en el estand C-32. Los asistentes a la conferencia pueden encontrar más información en www.visualdx.com/amee [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2560547-1&h=3529400798&u...].

Acerca de VisualDx [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2560547-1&h=272019962&u=...]: VisualDx es un sistema de apoyo de decisiones clínicas relacionadas con el diagnóstico galardonado que se ha convertido en el recurso profesional médico estándar en más del 50% de las facultades médicas de los Estados Unidos y en más de 2300 hospitales y clínicas de todo el mundo. VisualDx combina la búsqueda clínica orientada a los problemas con la biblioteca de imágenes médicas mejor seleccionada del mundo, además de conocimientos médicos de expertos y algoritmos de aprendizaje automático sofisticados, para ayudar en lo referente a diagnósticos diferenciales, variaciones, tratamientos y comunicación con los pacientes. Nuestra misión consiste en mejorar la toma de decisiones sanitarias y reducir los errores de diagnóstico. Para obtener más información, visite: www.visualdx.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2560547-1&h=1121652847&u...].

